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Вооруженные Силы и транспортные войска смогут получать доплаты из внебюджетных средств
02.08.2019 12:58 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств согласно постановлению Совета Министров от 31 июля. Такая информация размещена на
Совмин постановил, что Вооруженные Силы и транспортные войска 40% внебюджетных средств, полученных от оказания платных услуг и остающихся в распоряжении воинской части, могут направлять на стимулирующие выплаты военнослужащим и гражданскому персоналу. Порядок и размеры этих выплат определяются министром обороны.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные Силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств согласно постановлению Совета...
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