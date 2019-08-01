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Подросток, который бросил в Свислочь прокатный велосипед: «Что-то в голове кокнуло»

02.08.2019 13:42 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 июля в Минске задержали 14-летнего парня, который выбросил в Свислочь велосипед байкшеринга, а его друзья записали это на видео и выложили в Сеть. На школьника завели уголовное дело, но 1 августа отпустили под обязательство о явке. Мы пообщались с парнем из видео, узнали, зачем он выбросил велосипед и почему заявлена такая высокая сумма ущерба.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Напомним, после опубликованного видео в Сети, компания, которая занимается прокатом велосипедов, написала заявление в милицию, заявив стоимость поврежденного имущества — 728 рублей.

Центральный районный отдел (г. Минска) Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч.1 ст. 339 УК). Ответственность за действия, предусмотренные этой статьей, наступает с 14 лет. Видеозапись приобщили к материалам дела.


Открыть/скачать видео (412.35 КБ)

«Родителям сказали, где я, когда меня поместили в комнату для задержанных»

Сейчас 14-летний школьник просит об анонимности, говорит: «Мне уже хватило того, что в интернете идет». На вопрос о том, зачем все-таки нужно было бросать велосипед в реку, он говорит: «Я не знаю, что-то в голову кокнуло, я его скинул». После этого его вызывали на допрос.

— Мне сказали, что нужно явиться в Центральное РУВД на допрос, я пришел туда часов в 12, меня толком не допросили и посадили где-то в 16 часов в изолятор (в комнату для задержанных. — Прим. TUT.BY), там я был один. Примерно в 23 часа меня отвезли в ИВС, где я уже сидел с другими мужчинами. Утром на следующий день был допрос и меня отпустили где-то в 17−18 часов вечера.

Если верить словам подростка, то, выходит, он был задержан больше суток.

Ответов на вопросы о том, как с ним общались в РУВД, парень избегает. Говорит: «Ну такое».

— Родители не знали о задержании где-то до часов 8 вечера, им сказали, где я, когда меня поместили в комнату для задержанных. А на следующий день они приехали с адвокатом и тогда был нормальный допрос. Меня отпустили до выяснения обстоятельств.

Парень объясняет, прокатная компания Kolobike выступила с заявлением, в котором указала, что велосипед неисправен и теперь ему нужен ремонт.

— То есть мне нужно выплатить 728 рублей ущерба — это за ремонт. Но мы будем доказывать, что велосипед исправен. Потому что после того, как я бросил в реку велосипед, мы вернулись с друзьями на катамаране, я нырнул и достал его. Мы подождали полтора часа пока он обсохнет, заплатили, прокатились — он работал, ну максимум, был грязный.

О том, что его знакомый записал все на видео и выложил в Instagram, школьник узнал только вечером. Говорит, даже не видел, что его снимали. Друга в РУВД тоже допросили.

Парень признал вину в том, что сбросил велосипед в реку, его отпустили под обязательство о явке. Расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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После опубликованного видео, прокатная компания написала заявление в милицию, заявив стоимость поврежденного имущества - 728 рублей.
 
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