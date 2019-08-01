Выключаем доверчивость!

Источник материала: Навiны Палесся





Во время одного из совместных рейдов с правоохранителями, когда мы буквально уговаривали жителей аг. Ольшаны запирать авто, чтобы избежать краж и угонов, один из наших собеседников иронично сказал:

– Мы, ольшанцы, люди доверчивые!

Ну, что тут скажешь. И сегодня жители Ольшан поражают своей доверчивостью (беспечностью?).

Вот только несколько июльских случаев, о которых «НП» рассказала старший помощник прокурора Галина СНЮК.

…Ночью путём свободного доступа из автомобиля похищен кошелёк с двумя банковскими карточками и 182 рублями.

…Днём из незапертого авто похищена сумка с мобильным телефоном, кошелёк и платье.

…В вечернее время в парнике «испарился» кошелёк с 65 рублями.

…В ночное время вблизи приусадебного участка из авто похищено 180 рублей…

А ещё воруют велосипеды, помпы и другие не слишком дешёвые вещи, наивно оставленные без присмотра.

За кражу (ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь) предусмотрено наказание от общественных работ до лишения свободы. Но не всегда этот факт останавливает от совершения преступления нечистых на руку граждан.

Может, реальным и потенциальным жертвам воришек самим пора выключать доверчивость и включать бдительность?! Раз львиная доля краж происходит именно из-за того, что граждане сами «соблазняют» к краже…

Анастасия ПОКРОВСКАЯ