Теперь и у нас – первое!

Источник материала: Навiны Палесся





24 июля подопечные отделения дневного пребывания и сопровождаемого проживания г. Столина и аг. Ольшаны Столинского ТЦСОН приняли участие в межрайонной спартакиаде среди инвалидов в г. Лунинец.

Организатором мероприятия выступила Лунинецкая районная организация Белорусского общества инвалидов. Всего в соревнованиях участвовали четыре команды. Наш район представили девять молодых людей, которые посещают отделение в г. Столине и аг. Ольшаны, специалист по социальной работе Виктория Огородник и руководитель кружка Людмила Ярмолич.

Участники спартакиады соревновались в дартсе, кеглях, набивании теннисной ракеткой мяча, забросе мяча в баскетбольное кольцо и в общей командной эстафете.

Все ребята достойно себя показали. В результате наша команда получила диплом I степени за победу в командной эстафете. А Германович Александра в индивидуальном зачете по дартсу одержала победу и также награждена дипломом I степени. Савицкая Ольга забирает диплом III степени в соревновании по забросу мяча в баскетбольное кольцо.

Не отстали от девушек и парни. В очень насыщенном сражении отстоял честь команды в набивании мяча теннисной ракеткой Чижиков Денис, который завоевал диплом III степени.

Все ребята получили памятные сувениры и, конечно же, массу приятных эмоций и впечатлений.

Рады, что с каждыми соревнованиями ребята улучшают свои результаты. Видим итоги своей работы. Они понимают, что только ежедневным трудом, тренировками, большим стремлением и желанием можно добиться успехов. Победить хочет каждый, но побеждает сильнейший!

Отделение дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания ГУ «Столинский ТЦСОН»