А дизайнер – мама

Источник материала: Навiны Палесся













Дом по улице Школьной в агрогородке Ольшаны сложно не заметить: так и хочется посмотреть во двор. Ведь хозяева превратили его в настоящий шедевр дизайнерского искусства. Идеально выстриженный газон, туи с причудливыми изгибами самых разных сортов, гортензии, магнолии, аисты возле искусственного водоёмчика и многое другое.

Создавали эту красоту Анатолий и Инна Гриб на протяжении почти десяти лет, сразу как построили большой красивый дом. А вот поддерживают двор в порядке дети. Глава семейства так и сказал: «Детей фотографируйте – это они этим занимаются». А сам поспешил по своим делам.

Всего в семье шестеро детей, за рождение и воспитание которых Инна Ивановна несколько лет назад была награждена орденом Матери. Её, кстати, во время визита также не было дома. Она, как и муж, вся в делах. Во дворе у них находится магазин детской обуви, а также множество вечнозелёных растений, торговлей которыми они также занимаются. К тому же семья владеет небольшим фермерским хозяйством «Проба». На его полях выращиваются помидоры, перец, капуста, голубика, заложен сад.

Об этом поведала дочь Грибов – красавица Валентина, которая как раз находилась дома со своими братьями Михаилом и Андреем. Ещё один брат – Сергей как раз косил газон за домом. Самая старшая дочка Наталья замужем, а первенец Иван уже подарил любимой маме внучку Инну, которой сейчас всего восемь месяцев.

Валентина рассказывает, что им не впервой принимать гостей, которые с восторженными взглядами любуются их двором. Всё спрашивают, какого именно дизайнера рук дело. А, оказывается, это дело рук… хозяйки дома. Уникальная женщина успевала не только растить детей, но и трудиться во дворе. Когда четыре года назад они начали заниматься продажей хвойных деревьев, туй и других декоративных растений, художественные способности Инны Ивановны стали пользоваться большим спросом. Многие жители агрогородка уже не единожды обращались с просьбой помочь в благоустройстве участка, тем паче новых домов в Ольшанах с каждым годом становится всё больше. Женщина с удовольствием соглашается, ведь это и ей самой приносит радость.

Дома помогает муж, а вот поддерживают порядок уже дети. Мальчишки следят за газоном, а Валентина отвечает за прополку и стрижку растений. В этом году девушка собирается замуж, поэтому уже планирует, как обустроит свой участок. Безусловно, будет консультироваться со своей любимой мамой, с которой она очень близка. Правда, дом хочет поменьше, ведь за большим количеством комнат очень хлопотно следить. Да и дети быстро вырастают и покидают отчий дом. А вот отношениям между родителями по-доброму завидует. Несмотря на то, что в браке больше двух десятков лет, они всегда находят общее решение, внимательно слушая друг друга.

Анна МЕЛЬНИК

Фото автора