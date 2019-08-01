Не свернуть с путей

Источник материала: Навiны Палесся

















Ежегодно в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник – День железнодорожника – отмечают труженики стальных магистралей Беларуси.

В преддверии профессионального праздника железнодорожников корреспондент «НП» встретился с начальником станции Горынь Владимиром КОМАНДЫШКО:

– Приятно отметить, что с недавнего времени преобразилось само здание вокзала. Как снаружи, так и изнутри. Конечно, это не особо влияет на увеличение пассажиропотока, но существенно улучшает мнение о самой железной дороге. Для удобного и комфортного расположения пассажиров в этом году закончен ремонт вокзала станции. В зале ожидания размещены комфортные кресла, есть телевидение и Wi-Fi, установлен инфокиоск.

Пассажироперевозки

За первое полугодие этого года услугами станции воспользовались более 65 тысяч пассажиров. Поскольку станция расположена рядом с границей, в тесном контакте с железнодорожниками здесь трудятся специалисты таможенной и пограничной служб. Грузовые поезда проходят пограничный контроль, пассажирские еще и таможенный, а при необходимости фитосанитарный и ветеринарный. Для досмотра граждан, пересекающих границу, обустроен современный павильон, который оборудован всеми необходимыми средствами, в том числе и камерами видео-наблюдения.

Такие же устройства есть и на рабочих местах контролеров, что позволяет начальникам поста и смены отслеживать и контролировать ситуацию на погранпереходе. Досмотровые каналы раньше располагались в нескольких местах, в том числе и на вокзале станции. На сегодня они сосредоточены в новом модуле и оборудованы турникетами, что облегчает работу пограничников и ускоряет контроль.

Грузоперевозки

За первое полугодие текущего года на станции погружено 4754 вагона, или 248030 тонн, что составляет 265,8 процента к аналогичному периоду прошлого года. По Беларуси и на экспорт отправляется продукция Столинского и Полесского лесхозов. Налажено взаимодействие с ещё одним успешным предприятием – ООО «Столиндрев». Оно практически в семь раз увеличило отгрузку пиломатериалов на экспорт, в частности в Китай, в 40-футовых контейнерах через литовский и одесский порты – всего отправлено 706 единиц подвижного состава (прогноз на год – 850 контейнеров). Рост погрузки за прошедший период также обеспечен за счёт строительных грузов, объем которых составил 2181 вагон (в 20 раз больше к прошлогоднему уровню).

По выгрузке у нас также дела обстоят хорошо. Если за шесть месяцев прошлого года она составила 853 вагона, то за аналогичный период текущего – 4597 вагонов (рост 538 процентов). Мы сотрудничаем с ОАО «Столинрайагросервис» (химические и минеральные удобрения), ООО «БелГранЭкспо», а также с ПМК-24, ДСПМК-32, ПМК-62, которые получают стройматериалы. Выгружается продукция и для КУП «Брестжилстрой» (железобетонные плиты), а также местных СПК (доломитовая мука, минеральные удобрения). Свои пути необщего пользования имеют два клиента – ОАО «Столинрайагросервис» и ОАО «Горынский комбинат строительных материалов». Среднесуточная погрузка станции Горынь составляет 27 вагонов, а выгрузка – 25 вагонов.

Обслуживание

Чтобы вся система железнодорожной логистики работала слаженно и без сбоев, нужно постоянно обслуживать стальную магистраль. За эти работы отвечает небольшой коллектив «путейцев» 6-го околотка Лунинецкой дистанции пути, где дорожным мастером работает Александр КОВАЛЬ:

– Протяжённость путей – это 25,9 км главного хода и ещё 8,4 км станционных путей. На шестом околотке работают 15 монтёров пути, которые ежедневно обслуживают два перегона «Удрицк – Горынь» и «Горынь – Видибор». В наших обязанностях – замена шпал, смена дефектных и остродефектных рельсов, брусьев. Также мы проводим неразрушимый контроль рельс с использованием ультразвуковой диагностики.

Ежедневно работники обходят и осматривают пути на предмет наличия зазоров, размывов насыпи, углов плани и многое другое. Во многом от ответственности каждого зависит безопасность пассажиров и целостность грузов. Работа тяжёлая, так как приходится работать под открытым небом в любую погоду – исключений быть не может.

Александр НИКИФОРЕНКО

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