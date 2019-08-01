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Бразильские художники создают в Минске новые муралы. Как это выглядит

02.08.2019 14:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С этой недели и до 10 августа в Минске проходит арт-фестиваль Vulica Brasil. Пока организаторы завершают согласование эскизов, а художники занимаются подготовкой стен, некоторые из заявленных проектов стали воплощать в жизнь. Мы посмотрели, что уже появилось в городе.


Художник, который гуглил «сколько НЛО в Беларуси»

Первые заметные очертания мурала появились на улице Октябрьской, 16/3, — с обратной стороны тусовочной улицы во дворике возле речки. Тут работает художник Hyper (Хайпер). Ему 38 лет, он приехал из Бразилии, чтобы изобразить на стене старого завода мурал Kaapora — того, кто живет в лесу. В своих работах художник ссылается на знания древних народов, античную цивилизацию и их культуру. Также он исследует спиритическое направление духовного мира людей.


— Раньше мы были близко к земле, мы шли и развивались правильным путем. Но все-таки, мне кажется, что на этом пути эволюции произошел такой момент, когда в темноте мы потерялись. Сейчас много технологий, но пути вперед нет. Поэтому я использую путь шаманизма, как я это называю, — это попытка объединиться со своими корнями, вернуться к земле и пойти правильным путем, — объясняет художник.




Организаторы рассказывают, что обычно все художники, которых они привозят в Минск, спрашивают про национальную кухню или местный шопинг. Но интересы Хайпера к другим народам довольно специфичны. Первое, что он погуглил про нашу страну, — «сколько замечено НЛО в Беларуси».

— Знаете, сколько у вас видео с НЛО в Беларуси? Вы знаете, что ваша земля очень богата на историю в связке с этими событиями?! — говорит Хайпер.

Бразильский художник: «На Октябрьской много свободы»

Если Хайпер рисует свой мурал на хвосте здания, то его бразильский коллега, 39-летний Bruno Big, расписывает тот же объект, но с другой стороны. Его мурал называется «Присматривай за своими садом».


Бруно — специалист в области истории искусств, график. С самого начала учебы его интересовала гравюра, эту стилистику он сохранил и в граффити. Один из его самых знаковых проектов — создание серии зарисовок культуры Бразилии на форме национальной сборной по футболу.

В Минске Бруно создаст большой сад с таким посланием: «Секрет не в том, чтобы гоняться за мотыльками, а в том, чтобы беспокоиться о своем саде, и тогда мотыльки прилетят сами».




На творческой встрече художник рассказал, что в Минске он третий день. Он заметил, что улица Октябрьская — очень важный район для города. Бруно говорит, здесь много креативных людей.

— На этой территории много свободы, я вижу много спонтанных работ. Классно, что есть места, где люди могут что-то делать и эти работы видны всем. Это стратегический план — когда пройдет время, проект, начиная отсюда, разрастется, и художники все-таки захватят весь город.

Наша художница: «Переживала, что скажут: «Низкий художественный уровень»


Фото: www.facebook.com/carolina.poliakova

27-летняя фотограф и художник Каролина Полякова из Лиды чаще работает с коллажами, поэтому в рамках фестиваля Vulica Brasil ее работы появятся на 10 билбордах Минска. Каролина известна тем, что снимала клипы для проекта Сергея Михалка — Drezden «Коалы», а также на Ляпис-98 — «Брежнев».

На четырех билбордах, которые уже установлены, можно увидеть, как из нескольких реальных фотографий автор собирает коллажи фантастических историй Минска — с огромной луной или полумесяцем, розовым закатом, полем и многочисленными «панельками».


Фото: www.facebook.com/carolina.poliakova

—  Есть мнение о Минске, что здесь скучно и уныло, город давит. Несмотря на то, что жилая архитектура у нас похожа на киевскую или московскую, мне нравится представлять такие горы в виде многоэтажек, которые люди строят сами себе. Так как у нас ландшафт равнинный — эти дома представляют собой горизонт, который может сойти за наши фантазии о холмистом пейзаже.

Среди прочих на днях на билборде должна появиться и эта работа:

Что же касается согласования, Каролина говорит, что никаких вопросов у чиновников не возникло.

— Я человек в этом вопросе неграмотный, поэтому переживала, что скажут: «Низкий художественный уровень». Всем понравилось, все было окей. А когда вешали работы, один мастер оказался очень душевным — махал рукой, предлагал свою каску, чтобы я поднялась туда, сфотографировал меня с работой для отчета «Минскрекламы».

Билборды с коллажами провисят до конца фестиваля. Но художница хотела бы, чтобы минчане видели их дольше: «Я надеюсь, что-нибудь забудут снять».


Кроме этих проектов Минску планировали подарить еще как минимум 9 муралов на разных зданиях — как они будут выглядеть в итоге, мы покажем позже. Также до 10 августа будут проходить тематические мероприятия фестиваля — с программой можно ознакомиться ниже.

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Теги: Минск
 
 
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Посмотрели, какие работы уже начали рисовать и какие билборды от белорусской художницы развесили по Минску.
 
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