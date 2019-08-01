В Блюднице и Пенчине отпраздновали Дни деревни

Источник материала: Газета Авангард

Летом большинство населенных пунктов нашего района празднует Дни деревни. Совсем недавно праздники прошли в деревне Блюдница Коммунаровского сельсовета и агрогородке Пенчин Гусевицкого. По традиции, были отмечены и награждены лучшие из лучших жители села.





Так, на празднике в Блюднице помощник председателя Коммунаровского сельского Совета депутатов Татьяна Аврамчикова удостоена благодарности Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.

РУП «Белоруснефть-Особино» за добросовестный труд словами благодарности и подарками отметило семьи Владимира и Таисии Леташковых и Михаила и Эльвиры Петриашвили с сыном Ильей. Напомним, что Михаил Петриашвили многим известен своим творчеством: он пишет стихи, детские книги, которые пользуются популярностью и признанием у читателей.

На празднике деревни поздравили семьи, которые многие годы идут рука об руку в горе и в радости, в болезни и здравии. Это Мария и Александр Логвиновы, в прошлом году отметившие золотую свадьбу; Таисия и Владимир Леташковы, которые живут вместе уже 44 года; Анна и Олег Макеевы, их семье в минувшем году исполнилось 25 лет.

Отметили и самых старейших жителей населенного пункта: Анну Александронок (88 лет), Любовь Комаровскую (86 лет) и Марию Михалкину (86 лет).

Поздравили на празднике села и жителей, которые в этом году празднуют круглые даты: Анатолия Иванова, Марию Михалеву, Александра Логвинова (75 лет), Виктора Полубатанова (45 лет) и Илью Петриашвили (25 лет).

К слову, спонсором мероприятия в Блюднице выступило РУП «Белоруснефть-Особино».

Погожим субботним днем сообща отпраздновать день рождения своей малой родины собрались и жители Пенчина. Слова поздравлений присутствовавшим адресовал председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай.







Труд в истории стал основным содержанием и смыслом жизни. Он стал делом чести, гордости и доблести. В труде мужает и растет человек, раскрываются его способности и талант, его духовный мир, растут и крепнут его лучшие черты. Поэтому первой на сцену пригласили заслуженного ветерана труда, которого вырастила пенчинская земля, – Наталью Васильеву. Артем Сергеевич вручил ей памятный подарок.

Самым мудрым жителем Пенчина является Мария Захаренко. К сожалению, она не смогла лично посетить праздник, поэтому поздравления принимала на дому.

«Жизнь прожить – не поле перейти» – так считают супруги Владимир и Галина Ковалёвы, которые в нынешнем году отметили 65-летие совместной жизни. Несмотря ни на что, они смогли перейти свое поле судьбы и теперь могут многое рассказать тем, кто только вступает на сов-местный жизненный путь, как, например, самая молодая семья агрогородка – Евгения и Ольги Филипенко.

Сегодня с уверенностью можно говорить, что жизнь в Пенчине продолжается и пополняется новыми жителями. Так, буквально недавно на свет появился самый маленький житель агрогородка Платон Выборненко. Подарок его маме, Ирине Выборненко, вручила заведующая детским садом Оксана Мячикова.

В народе говорят: «Наши дети – наше богатство». На Дне деревни чествовали одну из самых «богатых» семей Пенчина – Александра и Алеси Шуренковых.

Каждый житель агрогородка вносит вклад в процветание своего населенного пункта, благоустраивая свои дома. По доброй традиции, перед праздником деревни был произведен объезд и выбрано самое лучшее подворье. Им признано подворье Игоря и Натальи Гриб, которых также отметили памятным подарком.

На празднике деревни принято отмечать и лучших хозяек агрогородка, но на этот раз было решено отступить от данной традиции, и награды были вручены мастерицам, представившим вниманию гостей настоящий калейдоскоп рукоделия: это и гос-тиные столы, и цветочные композиции, и выставочные работы.

Яркой точкой праздника агрогородка Пенчин стал концерт артистов центрального районного дома культуры.

Марина ЛУСЕВИЧ

Фото из архива Коммунаровского и Гусевицкого сельисполкомов