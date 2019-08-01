ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Блюднице и Пенчине отпраздновали Дни деревни

02.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

Летом большинство населенных пунктов нашего района празднует Дни деревни. Совсем недавно праздники прошли в деревне Блюдница Коммунаровского сельсовета и агрогородке Пенчин Гусевицкого. По традиции, были отмечены и награждены лучшие из лучших жители села.

В Блюднице и Пенчине отпраздновали Дни деревни
В Блюднице и Пенчине отпраздновали Дни деревни
Так, на празднике в Блюднице помощник председателя Коммунаровского сельского Совета депутатов Татьяна Аврамчикова удостоена благодарности Буда-Кошелевского районного Совета депутатов.

РУП «Белоруснефть-Особино» за добросовестный труд словами благодарности и подарками отметило семьи Владимира и Таисии Леташковых и Михаила и Эльвиры Петриашвили с сыном Ильей. Напомним, что Михаил Петриашвили многим известен своим творчеством: он пишет стихи, детские книги, которые пользуются популярностью и признанием у читателей.

На празднике деревни поздравили семьи, которые многие годы идут рука об руку в горе и в радости, в болезни и здравии. Это Мария и Александр Логвиновы, в прошлом году отметившие золотую свадьбу; Таисия и Владимир Леташковы, которые живут вместе уже 44 года; Анна и Олег Макеевы, их семье в минувшем году исполнилось 25 лет.

Отметили и самых старейших жителей населенного пункта: Анну Александронок (88 лет), Любовь Комаровскую (86 лет) и Марию Михалкину (86 лет).
Поздравили на празднике села и жителей, которые в этом году празднуют круглые даты: Анатолия Иванова, Марию Михалеву, Александра Логвинова (75 лет), Виктора Полубатанова (45 лет) и Илью Петриашвили (25 лет).

К слову, спонсором мероприятия в Блюднице выступило РУП «Белоруснефть-Особино».

Погожим субботним днем сообща отпраздновать день рождения своей малой родины собрались и жители Пенчина. Слова поздравлений присутствовавшим адресовал председатель Гусевицкого сельского Совета депутатов Артем Гришай.

В Блюднице и Пенчине отпраздновали Дни деревни
В Блюднице и Пенчине отпраздновали Дни деревни

Труд в истории стал основным содержанием и смыслом жизни. Он стал делом чести, гордости и доблести. В труде мужает и растет человек, раскрываются его способности и талант, его духовный мир, растут и крепнут его лучшие черты. Поэтому первой на сцену пригласили заслуженного ветерана труда, которого вырастила пенчинская земля, – Наталью Васильеву. Артем Сергеевич вручил ей памятный подарок.

Самым мудрым жителем Пенчина является Мария Захаренко. К сожалению, она не смогла лично посетить праздник, поэтому поздравления принимала на дому.
«Жизнь прожить – не поле перейти» – так считают супруги Владимир и Галина Ковалёвы, которые в нынешнем году отметили 65-летие совместной жизни. Несмотря ни на что, они смогли перейти свое поле судьбы и теперь могут многое рассказать тем, кто только вступает на сов-местный жизненный путь, как, например, самая молодая семья агрогородка – Евгения и Ольги Филипенко.

Сегодня с уверенностью можно говорить, что жизнь в Пенчине продолжается и пополняется новыми жителями. Так, буквально недавно на свет появился самый маленький житель агрогородка Платон Выборненко. Подарок его маме, Ирине Выборненко, вручила заведующая детским садом Оксана Мячикова.

В народе говорят: «Наши дети – наше богатство». На Дне деревни чествовали одну из самых «богатых» семей Пенчина – Александра и Алеси Шуренковых.

Каждый житель агрогородка вносит вклад в процветание своего населенного пункта, благоустраивая свои дома. По доброй традиции, перед праздником деревни был произведен объезд и выбрано самое лучшее подворье. Им признано подворье Игоря и Натальи Гриб, которых также отметили памятным подарком.

На празднике деревни принято отмечать и лучших хозяек агрогородка, но на этот раз было решено отступить от данной традиции, и награды были вручены мастерицам, представившим вниманию гостей настоящий калейдоскоп рукоделия: это и гос-тиные столы, и цветочные композиции, и выставочные работы.

Яркой точкой праздника агрогородка Пенчин стал концерт артистов центрального районного дома культуры.

Марина ЛУСЕВИЧ
Фото из архива Коммунаровского и Гусевицкого сельисполкомов

 
 
Ссылка на источник 79
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Летом большинство населенных пунктов нашего района празднует Дни деревни. Совсем недавно праздники прошли в деревне Блюдница Коммунаровского...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Новополоцке собирают подписи за благоустройство набережной Двины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика