Отдых с военно-спортивным уклоном

Источник материала: Радзiма





В агрогородке Берёзовка на прошлой неделе началась вторая смена лагеря «Патриот», окончится она 3 августа. Всего за первую и вторую смены в профильном лагере оздоровятся 80 ребят от 10 до 16 лет из школ района. Их досуг сейчас организовывают воспитатели Михаил Гурин и Людмила Мятликова, на первой смене работали Игорь Барановский, Николай Поплавский, Галина Алёхна и Евгений Никитин, руководит лагерем Ирина Башкевич. Учебно-тренировочные занятия, где ребята занимаются допризывной подготовкой и осваивают туристские навыки, спортивные игры и состязания, культурно-воспитательные мероприятия — жизнь в лагере насыщенная и не дает заскучать. Только за несколько первых дней второй смены, рассказал воспитатель Михаил Гурин, прошли различные спортивные соревнования, День здоровья, ребята самостоятельно подготовили концерт на открытие смены, а еще побывали в войсковой части 96869 города Бобруйска, где базируется зенитно-ракетный полк.

Помог организовать эту поездку военком Глусского района Сергей Корбут, а отдел по образованию, спорту и туризму предоставил автобус. Заместитель командира части по идеологической работе провел увлекательную экскурсию. Школьники побывали в казарме, увидели, как устроены бытовые помещения — бытовки, где стоят гладильные доски, утюги, есть место для мелкой починки обмундирования, что находится в оружейной комнате и комнате для занятий спортом, узнали, как у военнослужащих организован распорядок дня. В парке, где находится военная техника, глусчанам показали установку зенитно-ракетного комплекса «Оса», предназначенную для запуска ракет по воздушным целям. Установку, кстати, специально для этой экскурсии выгнали из бокса — в обычное время под открытым небом она не хранится. Сходили ребята из лагеря «Патриот» и в клуб части, там им показали видеоролики о жизни солдат и об элементах боевой подготовки. Дети смогли пообщаться с военнослужащими, даже встретили несколько человек из нашего района, которые сейчас проходят службу в Бобруйске. Ребятам, несомненно, было очень интересно, потому что они задавали заместителю командира части много вопросов, на которые он старался отвечать подробно и понятным для школьников «гражданским» языком.

О. ПЕТРОВА

Фото М. ГУРИНА