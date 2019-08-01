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В Докшицком районе отец и сын «обули» личный трактор за счет предприятия, которое оба возглавляли

02.08.2019 14:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Докшицком районе директор сельхозпредприятия и его заместитель обвиняются в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщает милиция региона. Мужчины приходятся друг другу близкими родственниками.


Милиция установила, что 50-летний директор и его 28-летний сын, который занимал должность замдиректора, завладели имуществом возглавляемого ими сельхозпредприятия.

В сентябре 2017 года они похитили приобретенные для сельхозтехники 4 шины с дисками. В документах колеса списали на технику, принадлежащую предприятию, однако установили их на личный трактор директора.

Ущерб предприятию составил свыше 2000 рублей.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями.

 
 
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