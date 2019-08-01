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Минспорт: проект закона "О туризме" до конца августа будет доработан и внесен в Совмин

02.08.2019 14:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Минспорт: проект закона "О туризме" до конца августа будет доработан и внесен в Совмин
Фото из архива

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект нового закона "О туризме" с учетом всех замечаний и предложений, поступивших во время общественного обсуждения этого документа, планируется доработать и внести на рассмотрение Совета Министров до конца августа. Об этом сообщил сегодня, отвечая на вопросы журналистов, директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан, передает корреспондент БЕЛТА.

Общественное обсуждение проекта закона проходило с 12 по 28 июля. "За это время мы получили огромное количество комментариев, замечаний, предложений. Все это собрали и сейчас начнем работать, - сказал Андрей Молчан. - В частности, сегодня пройдет согласительное совещание с представителями государственных органов, а уже в конце следующей недели мы проведем заседание общественно-консультативного совета".

Говоря о том, когда же документ будет вынесен на рассмотрение депутатов, руководитель департамента отметил: "Мы должны будем доработать его до конца августа. Потом (необходимо провести. - Прим. БЕЛТА) соответствующие процедуры - вновь согласовать окончательный вариант с госорганами, в установленном порядке внести в Совет Министров, Администрацию Президента".

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект нового закона "О туризме" с учетом всех замечаний и предложений, поступивших во время общественного обсуждения этого...
 
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