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Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга - Шульган
02.08.2019 14:26 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
2 августа, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы операторам двух стран. Об этом сообщил журналистам министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, передает корреспондент БЕЛТА.
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2 августа, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы...
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