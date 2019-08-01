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Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга - Шульган

02.08.2019 14:26 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга - Шульган
Фото из архива

2 августа, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы операторам двух стран. Об этом сообщил журналистам министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган, передает корреспондент БЕЛТА.

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2 августа, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по условиям отмены роуминга, осталось обсудить спорные вопросы...
 
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