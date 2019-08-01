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В Новополоцке собирают подписи за благоустройство набережной Двины

02.08.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Новополоцке собирают подписи за благоустройство набережной Западной Двины — от моста на улице Калинина до деревни Экимань, сообщает портал gorod214.by.


Фото: polack_new

Авторы электронной петиции отмечают, что территория возле Двины в Новополоцке не благоустроена, за исключением территории парка культуры и отдыха.

— В городе отсутствует набережная. Вместе с тем, содержание и обслуживание пляжей и набережных относится к видам работ по благоустройству территории, осуществляемых за счет бюджета. Прибрежная территория — от моста в районе улицы Калинина до деревни Экимань — в настоящее время не благоустроена: нет дорожек, наружного освещения. Хотя эта территория могла бы использоваться для проведения досуга, прогулок с детьми, — говорится в петиции

Активисты просят устроить вдоль реки дорожки, поставить тут скамейки, малые архитектурные формы, урны, а также провести уличное освещение.

Сейчас в Новополоцке начинают строить смотровую площадку на берегу Двины. В конце прошлого лета в городе собирали подписи за то, чтобы в прибрежной полосе реки напротив Девятого микрорайона появилось благоустроенное место для купания. Под инициативой подписались более 300 горожан.

 
 
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Активисты просят устроить вдоль реки дорожки, поставить тут скамейки, малые архитектурные формы, урны, а также провести уличное освещение.
 
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