|
В Новополоцке собирают подписи за благоустройство набережной Двины
02.08.2019 14:37 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Новополоцке собирают подписи за благоустройство набережной Западной Двины — от моста на улице Калинина до деревни Экимань,
Авторы
— В городе отсутствует набережная. Вместе с тем, содержание и обслуживание пляжей и набережных относится к видам работ по благоустройству территории, осуществляемых за счет бюджета. Прибрежная территория — от моста в районе улицы Калинина до деревни Экимань — в настоящее время не благоустроена: нет дорожек, наружного освещения. Хотя эта территория могла бы использоваться для проведения досуга, прогулок с детьми, — говорится в петиции
Активисты просят устроить вдоль реки дорожки, поставить тут скамейки, малые архитектурные формы, урны, а также провести уличное освещение.
Сейчас в Новополоцке
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Активисты просят устроить вдоль реки дорожки, поставить тут скамейки, малые архитектурные формы, урны, а также провести уличное освещение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)