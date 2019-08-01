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Зерноуборочная компания на Борисовщине

02.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Именно уборка урожая требует мобилизации самых различных служб и ведомств, ведь благодаря их слаженной и продуктивной работе во многом зависит и результат уборочной кампании.
Для предотвращения пожаров и других чрезвычайных ситуаций в период уборочной кампании работники Борисовского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям посещают сельхозпредприятия района. Так, на минувших выходных инспектора надзора и профилактики проверили готовность комбайнов к работе, наличие на технике первичных средств пожаротушения, их работоспособность. Особое внимание обращено на техническое состояние зерноуборочной техники, обеспечение зернотоков и складов хранения грубых кормов средствами пожаротушения, соблюдение правил закладки кормов.
Работники МЧС напоминают, что главной причиной пожаров на полях является человеческий фактор. Технику готовит к работе человек и из-за халатности, недоработок и упущений огонь может уничтожить плоды напряженного труда многих людей.
С работниками сельскохозяйственных предприятий, задействованными в уборочной кампании, проведен инструктаж о мерах пожарной безопасности.

Борисовский ГРОЧС

 
 
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Уборка урожая – самый важный и ответственный этап сельскохозяйственных работ.
 
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