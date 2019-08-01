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Ферму под Горками, где показали мертвых телят и тощих коров, проверяет руководство области

02.08.2019 14:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня на ферму под Горками, работники которой показали журналисту TUT.BY, в каком тяжелом состоянии находятся коровы, приехало руководство Могилевской области.


Возле фермы появилась новая вывеска. Два дня назад ее не было. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

С инспекцией на ферме побывал губернатор Могилевщины Леонид Заяц, представители областной и Горецкой районной прокуратуры, руководство комплекса и санитарных служб.

Посторонних на территорию не пускают, ворота закрыты.

Напомним, работники молочно-товарного комплекса «Паршино», который относится к учхозу БГСХА, прислали в редакцию TUT.BY фотографии мертвых телят и тощих коров с гниющими выменами.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

«Это старое родильное отделение, раздой первотелок и телятник. Но вместо живых телят, как видите, складируют мертвых, и так они лежат неделями. Прогнившие вымена на фото — живых дойных коров, молоко от которых отдается на выпойку телятам», — так прокомментировали снимки работники комплекса.

Мы съездили на комплекс и увидели описанное своими глазами.

«Помогите!» Работники фермы под Горками показали мертвых телят и тощих коров в навозе

Работники комплекса утверждают, что такой ситуации при прежнем руководителе еще три года назад не было. Более того, «Паршино» был показательным комплексом. Когда все резко покатилось вниз, сотрудники комплекса, по их словам, обращались и к руководству МТК, и в райисполком, чтобы исправить ситуацию.

Прокуратура проверила МТК и нашла массу нарушений. И дала месяц хозяйству на то, чтобы все исправить и отчитаться.

 
 
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