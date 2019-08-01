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Пострадавшего в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы

02.08.2019 15:02 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Андрей Шупляк.

"Наш коллега выздоравливает. До своего полного выздоровления он будет находиться дома", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре 24 июля подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз выстрелил в дипломата, после чего покончил жизнь самоубийством.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей позже заявил журналистам, что проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах случившегося. По его словам, в произошедшем нет никакой политической подоплеки.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил...
 
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