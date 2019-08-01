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Пострадавшего в Анкаре белорусского дипломата выписали из больницы
02.08.2019 15:02 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии Министерства иностранных дел Андрей Шупляк.
"Наш коллега выздоравливает. До своего полного выздоровления он будет находиться дома", - сказал представитель внешнеполитического ведомства.
Как сообщалось, советник посольства Беларуси в Анкаре 24 июля подвергся нападению, когда возвращался домой с сыном в один из жилых комплексов в столичном районе. Его сосед по дому, отставной военный, психически неуравновешенный, несколько раз
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей позже заявил журналистам, что проводится тщательное расследование, которое даст полную картину о причинах случившегося. По его словам, в произошедшем
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пострадавший в Анкаре белорусский дипломат идет на поправку, он выписан из больницы. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил...
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