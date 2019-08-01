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Победителей конкурса МЧС для журналистов наградили в Минске

02.08.2019 14:52 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Победителей конкурса МЧС для журналистов наградили в Минске
Во время церемонии награждения. Фото МЧС

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наградили сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Церемония прошла в Университете гражданской защиты МЧС. Подарки победителям вручил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко.

Глава спасательного ведомства поблагодарил журналистов за работу и отметил важность оперативного информирования СМИ о деятельности министерства. Он также подчеркнул важность формирования у людей правильного отношения к безопасности. "Одна из проблем - это беспечность. Чем больше информации - лучше результат, и когда человек понимает ее и оценивает, старается не повторять ошибок, то ему будет спокойнее и безопаснее жить", - сказал министр.

Победа в номинации "За оперативность и объективность" присуждена корреспондентскому пункту БЕЛТА по Гомельской области и корреспонденту агентства Павлу Горбачу.

В номинации "Лучший проект" победителями признаны "Жизнь без опасности" газеты "7 дней" и "Жывіце ў бяспецы" газеты "Звязда". Первое место среди авторов разделили Светлана Федорова из "Островецкой правды" и Татьяна Янкова - корреспондент журнала "Служба спасения".

В номинации "Пропаганда знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения" лучшей признана заведующая отделом криминальных новостей телеканала "Беларусь 1" Виолетта Соколович. Награда за первое место также досталась программе "Новости региона" того же телеканала.-0-

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Победителей конкурса на лучшее освещение в СМИ деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям наградили сегодня в...
 
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