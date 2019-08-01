«Вытаскиваю человека из лап правосудия». Юмористка Елена Воробей пришла в минский суд из-за родственника

Источник материала: Tut.by

Конфликт между водителями во дворе перерос в уголовное дело. По версии следствия, таксист сломал ногу 70-летнему минчанину. Обвиняемый оказался дальным родственником Елены Воробей. Сегодня она приехала в Минский городской суд не одна, вместе с ней московский эксперт. Юмористка уверена: ее родственник не виновен, потерпевший неудачно подвернулся и сам сломал ногу. До этого Воробей успела попасть на прием к главе адсминистрации президента Наталье Кочановой.





Возле здания Минского городского суда Елена Воробей появляется за полчаса до начала процесса. Признается, ради этого пришлось пересмотреть свой гастрольный график, а накануне — проехать 800 километров на машине, чтобы сегодня быть вовремя в Минске.

— Честно говоря, всю эту историю скрывала. Не потому что боюсь огласки, просто не думала, что это затянется на такое длительное время, — рассказывает TUT.BY известная юмористка Елена Воробей. — К сожалению, это дело длится больше года. Я человек с обостренным чувством справедливости, не смогла пройти мимо этого горя.



Елена Воробей и адвокат Антон Гашинский

Пока мы общаемся, конвоиры заводят в зал того самого родственника, за которого «вписалась» Воробей. Сергею Макарову 53 года, работал таксистом, ранее судим не был. Когда случился конфликт, который потом перерос в уголовное дело, его семья связалась с Еленой Воробей, которая родом из Бреста. Она сразу откликнулась.

22 июня 2018 года Макаров приехал на вызов в один из минских дворов. Другой водитель не пропускал его, ждал, когда с парковочного места выедет соседка, чтобы занять ее место. Слово за слово, и 70-летний Ш. сломал ногу. Как? Версии разные. Следствие утверждает: Макаров нанес удар, обвиняемый — потерпевший на него замахнулся, промазал, сам подвернул и сломал ногу.

Суд Центрального района Минска признал виновным Сергея Макарова по ч.2 ст. 147 «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений из хулиганских побуждений» и приговорил к 6 годам лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима. Но заместитель председателя Верховного суда принес протест, и сегодня в аппеляционном порядке его рассматривает Минский городской суд.

— Я писала письмо в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру. Нужно сказать комплимент в адрес тех, кто меня принял, услышал. Я попала на прием к Наталье Ивановне Кочановой, при том, что заранее не записывалась, зашла с улицы и меня приняли. Вот повезло! Выслушали по-человечески, — говорит Елена Воробей. — Когда с 24-часовой записи камер видеонаблюдения во дворе пропадает 5 минут того самого момента, это наводит на нехорошие предположения. (…) Впервые вытаскиваю человека из лап правосудия. Это страшная машина, не дай бог, никому. Если попал палец, засосет все туловище.

Когда Елена Воробей заходит в здание суда, ее узнают, рассматривают с интересом и улыбкой, но за автографом не подходят.

— Вы кто? Слушатель? — спрашивает у нее секретарь на входе в зал.

— Да.

В самом начале процесса адвокат Антон Гашинский просит допросить двух независимых экспертов. Председательствующий коллегии по уголовным делам Сергей Хрипач это ходатайство удовлетворяет. Первым появляется Сергей Леонов, тот самый специалист из Москвы, которого привезла Воробей.





Леонов — начальник отдела главного государственного центра судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны РФ. Он рассказывает в суде, что защитил кандидатскую работу, посвященную изучению разрушения костей, опубликовал 20 статей на тему перелома костей и 2 монографии по перелому трубчатых костей. Часовой допрос Сергея Леонова скорее напоминал лекцию по переломам, он даже сделал компьютерное моделирование перелома потерпевшего.

По заключению московского специалиста, у потерпевшего Ш. «винтообразный сгибательный оскольчатый перелом».

— Удар ногой такой перелом не образует. Это нонсенс и это противоречит законам физики, — заявляет Сергей Леонов.





Он считает: такой перелом можно получить, например, выходя из общественного транспорта. Человек неудачно поворачивает ногу, делает «винт, кручение» и падает. К тому же это характерно для людей после 50, у которых остеопороз.

— Не секрет, что старческие кости хрупкие, — говорит Леонов.

С ним согласен и второй независимый белорусский эксперт Александр Ганец. Выслушав свидетелей, адвокат Антон Гашинский просит суд назначить повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу и привлечь к ней несколько российских специалистов. Пока суд разрешает это ходатайство, Елена Воробей обращается к прокурору:

— Непростая у вас работа, все же и человеческий фактор. Одни обвиняют, другие защищают.

В итоге коллегия по уголовным делам Минского городского суда решает провести еще одну экспертизу, делать ее будут белорусские специалисты, но их предупредят об уголовной ответственности.

Из зала суда Елена Воробей выходит расстроенная, она надеялась уже сегодня обнять своего родственника.

— Последнюю экспертизу мы ждали 3 месяца, — вздыхает юмористка. Это значит, что впереди у таксиста Сергея Макарова еще одно заседание суда. — Из пустяковой перебранки во дворе сделали тяжкое преступление.