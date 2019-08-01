Нанес не меньше 46 ударов ножом. Дело об убийстве таксиста из Калинковичей передано в суд

Источник материала: Tut.by

В Гомельский областной суд передано дело о жестоком и дерзком убийстве таксиста, совершенное в январе этого года в Калинковичах. Старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Андрей Карась рассказал TUT.BY подробности резонансного преступления.



Фото: Следственный комитет

Напомним, утром 19 января 25-летний житель Калинковичей, находясь в гостях, вызвал такси. Молодого человека в таксистской среде уже знали как любителя проехать и не заплатить за поездку. На это парню и указал водитель. Произошла перепалка, но после, вроде бы успокоившийся, молодой человек попросил таксиста отвезти его домой, где он, якобы, планировал взять у матери денег, чтобы рассчитаться за поездку, однако вместо этого захватил из кухни нож.

Затем молодой человек попросил таксиста завести его в деревню Гулевичи. По дороге подозреваемый и напал на водителя.

Всего, по данным следствия, молодой человек нанес жертве не менее 46 ударов. От полученных травм мужчина умер на месте. Пассажир же выбросил его тело из автомобиля, сам пересел за руль и отправился в ресторан, там на деньги убитого таксиста купил блинчиков, рыбы, пива, сигарет, поел, выпил и поехал домой. По пути решил спрятать чужое авто в лесу, однако застрял в снегу и, чтобы скрыть улики, поджег машину.

Уже дома все утро обзванивал друзей с просьбой подвести его на рынок в Мозырь, там парень планировал купить вещи, но съездить за обновками так и не успел — в дверь позвонили милиционеры.

Подозреваемому инкриминируется убийство с особой жестокостью, сопряженное с разбоем из корыстных побуждений. Ранее молодой человек судим не был.