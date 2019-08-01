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В Слониме сотрудница банка обманула знакомых на 540 тысяч рублей

02.08.2019 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный специалист по кредитованию физических лиц рассчетно-кассового центра одного из банков в Слониме пойдет под суд. Она обманула знакомых и банк на 540 тысяч рублей, а ущерб не возместила. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ее обвиняют по двум статьям — по ч. ст. 209 (мошенничество в особо крупном размере) и ч.3 ст. 210 (хищенин путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере).

Обвиняемой инкриминированы 72 эпизода противоправных действий в отношении имущества граждан и банковских учреждений стоимостью более 540 тысяч рублей. Ранее в Следственном комитете называли сумму в 370 тысяч рублей.

Женщина в период с января 2014 года по октябрь 2018 года, используя доверительные отношения с потерпевшими, просила их одолжить ей деньги под различными вымышленными предлогами. Деньгами она распорядилась по собственному усмотрению, и изначально не собиралась их возвращать.

А в апреле 2017 года, при обращении одной из знакомых клиенток в банк, чтобы закрыть кредитный договор, обвиняемая лишь для вида обработала это заявление.

«Необходимые документы по закрытию договора и возврату банковской платежной карты обвиняемая не оформила. В дальнейшем при помощи карты обманутой клиентки она снимала наличные деньги, оплачивала товары и услуги. С декабря 2017 года по июнь 2018 года она похитила таким образом более 6 тысяч реблей, принадлежавших банку», — рассказали в Генпрокуратуре.

Причиненный ущерб никому из потерпевших обвиняемая не возместила. Уголовное дело передано в суд, женщина находится под стражей.

 
 
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Женщина в период с января 2014 года по октябрь 2018 года, используя доверительные отношения с потерпевшими, просила их одолжить ей деньги под различными вымышленными...
 
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