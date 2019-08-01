Мусор — реальная угроза!

Источник материала: Навiны Палесся





В этом году специалистами районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды проведено 98 контрольных мероприятий, по результатам которых выявлено 114 нарушений, выдано 46 требований, рекомендаций, информационных писем, составлено 27 административных протоколов, наложены штрафы на сумму 8,5 тыс. рублей.

Какие нарушения чаще всего делают жители Столинщины вне населённых пунктов? Этот вопрос адресовали главному специалисту инспекции Владимиру Домничу.

– Основное нарушение природоохранного законодательства в местах отдыха на водных объектах – стоянка механических транспортных средств на расстоянии до 30 метров от береговой линии и размещение отходов в несанкционированных местах, – рассказывает Владимир Николаевич.

Отправляясь на отдых на водные объекты, необходимо помнить, что согласно Водному кодексу Республики Беларусь в границах прибрежных полос водных объектов не допускается стоянка механических транспортных средств до 30 метров по горизонтали от береговой линии, в границах водоохранных зон водных объектов не допускается мойка транспортных и других технических средств. В основном размеры прибрежной полосы водных объектов составляют 50-100 метров, водоохранной зоны – 500-600 метров. Также следует отметить, что размещение отходов должно осуществляться только в санкционированных местах, таких как контейнеры и урны для сбора отходов.

Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в водоохранных зонах или прибрежных полосах влечет административную ответственность и предусматривает наложение штрафа в размере до десяти базовых величин.

С 14 июня этого года изменились ограничения, установленные на особо охраняемых природных территориях.

Теперь действуют ограничения и запреты, установленные как Законом «Об особо охраняемых территориях», так и решениями государственных органов.

Если с запретом на мойку механических транспортных средств, выжигание сухой растительности, сжигание порубочных остатков наше население знакомо, то с пунктом о размещении отдельных палаток и палаточных городков, стоянок механических транспортных средств, разведением костров вне отведенных мест жители района пока не хотят смириться.

Также обращаю внимание на использование юридическими и физическими лицами водных транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания свыше 15 лошадиных сил. Такими пользоваться нельзя на территории заказников.

Также запрещено перемещаться на транспортных средствах вне дорог общего пользования и специально оборудованных мест.

Нарушение этих пунктов влечёт наложение штрафа в размере от четырех до тридцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до ста базовых величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.

Отдельное внимание – незаконно выброшенным отходам. Их можно обнаружить на берегах наших водоемов, но мало кто задумывается, какими будут эти водные объекты в будущем. Ведь отходы разлагаются сотни лет.





Татьяна СЕГЕН