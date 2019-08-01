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Сроки, способы и разрешённые орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь

02.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Источник материала: Навiны Палесся

Сроки, способы и разрешённые орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь

В преддверии начала летне-осеннего сезона охоты, Столинская МРИ ОЖиРМ напоминает сроки, способы и разрешенные орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь.

Сроки, способы и разрешённые орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь

 
 
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В преддверии начала летне-осеннего сезона охоты, Столинская МРИ ОЖиРМ напоминает сроки, способы и разрешенные орудия охоты на водоплавающую и боровую
 
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