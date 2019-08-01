В преддверии начала летне-осеннего сезона охоты, Столинская МРИ ОЖиРМ напоминает сроки, способы и разрешенные орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь.
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Сроки, способы и разрешённые орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь
02.08.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся
Источник материала: Навiны Палесся
В преддверии начала летне-осеннего сезона охоты, Столинская МРИ ОЖиРМ напоминает сроки, способы и разрешенные орудия охоты на водоплавающую и боровую дичь.
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В преддверии начала летне-осеннего сезона охоты, Столинская МРИ ОЖиРМ напоминает сроки, способы и разрешенные орудия охоты на водоплавающую и боровую
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