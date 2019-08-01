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31 июля ушла из жизни Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Пинского района Журбило Людмила Николаевна

02.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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31 июля ушла из жизни Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Пинского района Журбило Людмила Николаевна
31 июля 2019 года ушла из жизни Журбило Людмила Николаевна – Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Пинского района.

Л.Н. Журбило родилась 20 марта 1934 года в д. Оснежицы Пинского района.

После окончания Пинского сельскохозяйственного техникума начала свою трудовую деятельность в октябре 1950 года сортировщиком Пинской конторы связи, где проработала до декабря 1956-го. С 1956 года работала счетоводом, полеводом, помощником бригадира колхоза «Оснежицкий». В 1965 году была назначена бригадиром Любельской полеводческой бригады. За высокие производственные успехи в полеводстве в 1973 году ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. А в 1978 году ее бригада впервые за всю историю колхоза получила урожай зерновых по 60,5 центнера с гектара.

Все, кто знал Л.Н. Журбило, отмечали такие ее качества, как высокий профессионализм, принципиальность, ответственность, умение работать на результат. Несмотря на пенсионный возраст, Людмила Николаевна продолжала некоторое время работать в колхозе, передавая свой большой опыт и мудрые советы молодому поколению. Л.Н. Журбило активно занималась патриотическим воспитанием молодежи, являлась членом районной организации ветеранов. Пользовалась уважением и авторитетом среди жителей Пинского района.

За трудовые успехи Людмила Николаевна была удостоена ряда государственных наград: дважды награждена орденом Ленина, медалями. В 1973 году стала лауреатом Государственной премии Беларуси. Дважды избиралась депутатом Верховного Совета БССР, была членом его Президиума.

В 2006 году Людмиле Николаевне Журбило было присвоено звание Почетного гражданина Пинского района.

Уход из жизни Л.Н. Журбило – невосполнимая потеря для всех нас. Глубоко скорбим о кончине Людмилы Николаевны и выражаем искренние соболезнования ее родным и близким.

Пинский районный исполнительный комитет.
Пинский районный Совет депутатов.

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