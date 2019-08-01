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Назван самый лучший пляж области (и он не в Гомеле)

02.08.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Городской пляж в Чечерске на озере Святом признан лучшим по благоустройству на областном этапе республиканского конкурса. Участие в состязании принимали более 40 региональных зон отдыха. Результатам труда чечерских коммунальщиков дана самая высокая оценка.


На озере для отдыхающих обустроены 10 удобных деревянных шезлонгов, беседка, раздевалка, велопарковка, биотуалет и современная контейнерная площадка. Прибрежная зона радует глаз свежим песком, безопасными подходами к воде, а озеро — чистым дном.

На областном этапе конкурса чечерский пляж обошел таких серьезных конкурентов, как санаторий «Солнечный берег» и городской пляж в Жлобине (они заняли второе и третье место соответственно).


Победитель представит Гомельщину в республиканском финале, который проводит Минприроды.

 
 
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На областном этапе конкурса чечерский пляж обошел таких серьезных конкурентов, как санаторий «Солнечный берег» «Белоруснефть» и городской пляж в Жлобине.
 
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