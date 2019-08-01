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Назван самый лучший пляж области (и он не в Гомеле)
02.08.2019 16:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городской пляж в Чечерске на озере Святом признан лучшим по благоустройству на областном этапе республиканского конкурса. Участие в состязании принимали более 40 региональных зон отдыха. Результатам труда чечерских коммунальщиков дана самая высокая оценка.
На озере для отдыхающих обустроены 10 удобных деревянных шезлонгов, беседка, раздевалка, велопарковка, биотуалет и современная контейнерная площадка. Прибрежная зона радует глаз свежим песком, безопасными подходами к воде, а озеро — чистым дном.
На областном этапе конкурса чечерский пляж обошел таких серьезных конкурентов, как санаторий «Солнечный берег» и городской пляж в Жлобине (они заняли второе и третье место соответственно).
Победитель представит Гомельщину в республиканском финале, который проводит Минприроды.
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На областном этапе конкурса чечерский пляж обошел таких серьезных конкурентов, как санаторий «Солнечный берег» «Белоруснефть» и городской пляж в Жлобине.
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