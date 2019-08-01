Назван самый лучший пляж области (и он не в Гомеле)

Источник материала: Tut.by

Городской пляж в Чечерске на озере Святом признан лучшим по благоустройству на областном этапе республиканского конкурса. Участие в состязании принимали более 40 региональных зон отдыха. Результатам труда чечерских коммунальщиков дана самая высокая оценка.





На озере для отдыхающих обустроены 10 удобных деревянных шезлонгов, беседка, раздевалка, велопарковка, биотуалет и современная контейнерная площадка. Прибрежная зона радует глаз свежим песком, безопасными подходами к воде, а озеро — чистым дном.

На областном этапе конкурса чечерский пляж обошел таких серьезных конкурентов, как санаторий «Солнечный берег» и городской пляж в Жлобине (они заняли второе и третье место соответственно).





Победитель представит Гомельщину в республиканском финале, который проводит Минприроды.