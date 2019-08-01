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В Гомеле короед напал на Лещинский лес

02.08.2019 17:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Специалисты проводят санитарную вырубку больных деревьев, есть надежда, что это убережет лесопарк вдоль улицы Барыкина от дальнейшего заражения вредителем.


Работники КЖРЭУП «Советское» получили задание свалить 28 деревьев, которые уже поражены короедом. Больное дерево уничтожается под корень, в противном случае паразит заражает остальной зеленый массив.

 В черте города больших вспышек не выявлено. Но в прошлом году из-за короеда уже приходилось рубить больные деревья в районе Центра радиационной медицины и экологии человека.

Специалисты «Красной гвоздики» просят горожан сообщать им о фактах пораженных деревьев. Распознать их легко – это усохшая без видимой причины сосна, ствол которой испещрен ходами личинок. Это дерево уже никак спасти не получится, зато уцелеют другие.

 
 
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Работники КЖРЭУП «Советское» получили задание свалить 28 деревьев, которые уже поражены короедом. Больное дерево уничтожается под корень, в противном случае...
 
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