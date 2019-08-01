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Власти ответили на вопросы «об отсрочках»

02.08.2019 18:02 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Парламент рассмотрел обращения граждан по поводу непринятия однократной отсрочки от службы в армии (на образование) и принял их к сведению.

Информация об этом размещена на сайте нижней палаты белорусского парламента.

Петицию, запущенную в интернете против однократной отсрочки от службы в армии, подписали свыше 10 тысяч человек.

Обращения граждан были рассмотрены в Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности.

«Изложенные в них мнения и доводы приняты к сведению», – добавили там. В Парламенте подчеркнули, что право на образование у белорусских юношей сохраняется. По информации парламентариев, закон на стадии подготовки прошел согласование и экспертную оценку.

Ранее о скором принятии данного закона сообщала депутат Анна Конопацкая. Подписание главой государства Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» окончательно закрепило новые условия призыва в армию. Документ вступит в силу уже в августе.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии. Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о «вымывании» людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.

В Минобразования также выразили свое отношение к магистратуре и аспирантуре: начальник главного управления профессионального образования ведомства Сергей Касперович полагает, что аспирантура и магистратура используется в стране в качестве гарантии для непрохождения службы в армии.

 
 
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Парламент рассмотрел обращения граждан по поводу непринятия однократной отсрочки от службы в армии (на образование) и принял их к сведению. Информация об этом...
 
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