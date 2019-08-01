Власти ответили на вопросы «об отсрочках»

Парламент рассмотрел обращения граждан по поводу непринятия однократной отсрочки от службы в армии (на образование) и принял их к сведению.

Информация об этом размещена на сайте нижней палаты белорусского парламента.

Петицию, запущенную в интернете против однократной отсрочки от службы в армии, подписали свыше 10 тысяч человек.

Обращения граждан были рассмотрены в Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности.

«Изложенные в них мнения и доводы приняты к сведению», – добавили там. В Парламенте подчеркнули, что право на образование у белорусских юношей сохраняется. По информации парламентариев, закон на стадии подготовки прошел согласование и экспертную оценку.

Ранее о скором принятии данного закона сообщала депутат Анна Конопацкая. Подписание главой государства Закона «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства» окончательно закрепило новые условия призыва в армию. Документ вступит в силу уже в августе.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии . Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о «вымывании» людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.