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Власти ответили на вопросы «об отсрочках»
02.08.2019 18:02 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Парламент рассмотрел обращения граждан по поводу непринятия однократной отсрочки от службы в армии (на образование) и принял их к сведению.
Информация об этом размещена на сайте нижней палаты белорусского парламента.
Петицию, запущенную в интернете против однократной отсрочки от службы в армии, подписали свыше 10 тысяч человек.
Обращения граждан были рассмотрены в Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности.
«Изложенные в них мнения и доводы приняты к сведению», – добавили там. В Парламенте подчеркнули, что право на образование у белорусских юношей сохраняется. По информации парламентариев, закон на стадии подготовки прошел согласование и экспертную оценку.
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Парламент рассмотрел обращения граждан по поводу непринятия однократной отсрочки от службы в армии (на образование) и принял их к сведению. Информация об этом...
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