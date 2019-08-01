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Суд вынес приговор компании, укравшей отару овец в Шарковщинском районе
02.08.2019 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Суд Шарковщинского района вынес решение по делу Минске не хватало на выпивку">о краже отары овец в одной из деревень в этом регионе,
Напомним, в феврале этого года компания из четырех человек — трое мужчин и женщина — украла из сарая жителя деревни в Шарковщинском районе отару овец и козу — всего 26 животных. Ущерб хозяину составил 2300 рублей.
Женщина из этой компании также украла велосипед стоимостью 535 рублей, который стоял в тамбуре в одном из домов в Минске.
Обвиняемые полностью возместили ущерб потерпевшим.
Вердикт суда таков: один мужчина получил 2,5 года лишения свободы, второй — 1,5 года, их третий напарник — 1 год 1 месяц, а женщина — 1 год. Одного из мужчин и женщину в колонии будут принудительно лечить от алкоголизма.
Все в компании были судимы за хищения.
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В феврале этого года компания из четырех человек - трое мужчин и женщина - украли из сарая жителя деревни в Шарковщинском районе отару овец и козу.
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