Суд вынес приговор компании, укравшей отару овец в Шарковщинском районе

Источник материала: Tut.by

Суд Шарковщинского района вынес решение по делу Минске не хватало на выпивку">о краже отары овец в одной из деревень в этом регионе, сообщает Верховный суд.



Фото: УВД

Напомним, в феврале этого года компания из четырех человек — трое мужчин и женщина — украла из сарая жителя деревни в Шарковщинском районе отару овец и козу — всего 26 животных. Ущерб хозяину составил 2300 рублей.

Женщина из этой компании также украла велосипед стоимостью 535 рублей, который стоял в тамбуре в одном из домов в Минске.

Обвиняемые полностью возместили ущерб потерпевшим.

Вердикт суда таков: один мужчина получил 2,5 года лишения свободы, второй — 1,5 года, их третий напарник — 1 год 1 месяц, а женщина — 1 год. Одного из мужчин и женщину в колонии будут принудительно лечить от алкоголизма.

Все в компании были судимы за хищения.