ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суд вынес приговор компании, укравшей отару овец в Шарковщинском районе

02.08.2019 18:17 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Шарковщинского района вынес решение по делу Минске не хватало на выпивку">о краже отары овец в одной из деревень в этом регионе, сообщает Верховный суд.


Фото: УВД

Напомним, в феврале этого года компания из четырех человек — трое мужчин и женщина — украла из сарая жителя деревни в Шарковщинском районе отару овец и козу — всего 26 животных. Ущерб хозяину составил 2300 рублей.

Женщина из этой компании также украла велосипед стоимостью 535 рублей, который стоял в тамбуре в одном из домов в Минске.

Обвиняемые полностью возместили ущерб потерпевшим.

Вердикт суда таков: один мужчина получил 2,5 года лишения свободы, второй — 1,5 года, их третий напарник — 1 год 1 месяц, а женщина — 1 год. Одного из мужчин и женщину в колонии будут принудительно лечить от алкоголизма.

Все в компании были судимы за хищения.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В феврале этого года компания из четырех человек - трое мужчин и женщина - украли из сарая жителя деревни в Шарковщинском районе отару овец и козу.
 
Новости дня
Новости общества
 
Власти ответили на вопросы «об отсрочках»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика