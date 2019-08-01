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Минчанин выманил у жителей Витебска более 20 тысяч евро. Милиция ищет других его жертв

02.08.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Минска приехал в Витебск и выманил у троих человек более 20 тысяч евро. Милиция его задержала, сейчас ищут других пострадавших от его действий, сообщает МВД.


Злоумышленник приехал из столицы в областной центр и обманул троих человек, завладев их деньгами на сумму свыше 20 тысяч евро.

В частности, он уверял жертв, что владеет фирмой по оказанию оздоровительных услуг. Просил дать взаймы на развитие бизнеса и исчезал.

Сейчас 48-летний минчанин находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Пострадавших от действий мужчины просят звонить по телефонам: 8 0212 37-10-97 или 102.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Злоумышленник приехал из столицы в областной центр и обманул троих человек, завладев их деньгами на сумму свыше 20 тысяч евро.
 
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