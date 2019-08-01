Минчанин выманил у жителей Витебска более 20 тысяч евро. Милиция ищет других его жертв

Источник материала: Tut.by

Житель Минска приехал в Витебск и выманил у троих человек более 20 тысяч евро. Милиция его задержала, сейчас ищут других пострадавших от его действий, сообщает МВД.





Злоумышленник приехал из столицы в областной центр и обманул троих человек, завладев их деньгами на сумму свыше 20 тысяч евро.

В частности, он уверял жертв, что владеет фирмой по оказанию оздоровительных услуг. Просил дать взаймы на развитие бизнеса и исчезал.

Сейчас 48-летний минчанин находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

Пострадавших от действий мужчины просят звонить по телефонам: 8 0212 37-10-97 или 102.