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Минчанин выманил у жителей Витебска более 20 тысяч евро. Милиция ищет других его жертв
02.08.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Минска приехал в Витебск и выманил у троих человек более 20 тысяч евро. Милиция его задержала, сейчас ищут других пострадавших от его действий,
Злоумышленник приехал из столицы в областной центр и обманул троих человек, завладев их деньгами на сумму свыше 20 тысяч евро.
В частности, он уверял жертв, что владеет фирмой по оказанию оздоровительных услуг. Просил дать взаймы на развитие бизнеса и исчезал.
Сейчас 48-летний минчанин находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
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Злоумышленник приехал из столицы в областной центр и обманул троих человек, завладев их деньгами на сумму свыше 20 тысяч евро.
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