УСК по Минской области: результаты работы за первое полугодие 2019 года

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В работе совещания приняли участие первый заместитель Председателя Следственного комитета Алексей Волков, руководители прокуратуры области, УВД Миноблисполкома, УГКСЭ по Минской области.

В начале мероприятия до сведения присутствующих были доведены результаты работы управления и отмечено, что в производстве следователей находилось 12 848 уголовных дел, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Также обозначено, что удельный вес возмещенного следователями ущерба в первом полугодии 2019 года составил 77,9%, что выше среднереспубликанского. Наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 435 тысячи рублей.

В соответствии с повесткой дня с докладами по курируемым направлениям служебной деятельности выступили заместители начальника УСК, с отчетами - руководители территориальных следственных подразделений.

Обсуждая качество и сроки следствия, результаты анализа законности и обоснованности принятия решений по доследственным проверкам и уголовным делам, Алексей Волков дал ряд конкретных поручений и указаний, направленных на совершенствование работы по выявленным проблемным аспектам деятельности.

Также не остались без внимания вопросы, касающиеся эффективности профилактической работы среди сотрудников, неукоснительного соблюдения служебной (трудовой) дисциплины.

Присутствующие на совещании представители смежных структур, в свою очередь, отметили конструктивное и качественное взаимодействие с управлением.

В завершение мероприятия следователи, показавшие достойные результаты, были отмечены руководством Следственного комитета и областного управления.

Официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног