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Информация о ходе уборочной кампании в Минской области по состоянию на 02.08.2019

02.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

По общему намолоту лидируют:

Несвижский (100 886 тонн), Слуцкий (80 747 тонн), Копыльский (74 288 тонн), Клецкий (64 944 тонн), Солигорский (54 531 тонны).

По урожайности лидируют:

Несвижский (59,0 ц с га), Клецкий (49,0 ц с га), Дзержинский (49,0 ц с га), Минский (44,0 ц с га),    Молодечненский (41,0 ц с га)

По урожайности среди хозяйств:

  1. ОАО «Гастелловское» Минского района – Соколовский Станислав Чеславович (83,1 ц с га);
  2. ОАО «НОВАЯ ЖИЗНЬ» Несвижского района – Ратомский Андрей Казимирович (80,0 ц с га);
  3. СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (77,5 ц с га);
  4. ОАО «Грицкевичи» Несвижского района – Зданович Евгений Владимирович (77,4 ц с га);
  5. СПК «Агрокомбинат Снов» Несвижского района – Радоман Николай Вячеславович (77,2 ц с га);
  6. «Агрокомбинат «Дзержинский» Дзержинского района ‒ (70,8 ц с га);

Лучшие комбайновые экипажи:

  1. Костюкевич Сергей Антонович, Бурак Александр Леонидович
    (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2 207 тонн; марка комбайна – КЗС-1218А-1-02;
  2. Исаеня Андрей Викторович (ОАО «Большевик-Агро», Солигорского района) – намолочено 2 194 тонн, марка комбайна - Lexion-600;
  3. Шутило Павел Михайлович, Шкутько Александр Сергеевич (ОАО "Кухчицы", Клецкого района) – намолочено 2 065 тонн; марка комбайна – GS-12;
  1. Макрецкий Петр Николаевич, Демидчик Александр Сергеевич     (КСУП "Племенной завод Красная Звезда", Клецкого района) ‒ намолочено 2 061 тонн; марка комбайна – Lexion-580;
  2. Лучик Иван Валерьевич, Гуринович Сергей Иванович (Филиал «ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат» Слуцкого района) – намолочено 2 060 тонн, марка комбайна - Lexion-580.

Лучшие водители:

  1. Литошко Сергей Александрович (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 2 684 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  2. Хролович Алексей Владимирович (ОАО "Горняк", Солигорского района) – 2 520 тонны; марка автомобиля – МТЗ-3022 ПТ20;
  3. Достанко Сергей Олегович (ОАО"Речень", Любанского района –             2 317 тонны; марка автомобиля – ФЭНД 1042 прицеп Флигель;
  4. Прокопенко Максим Романович (Филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат») – 2 292 тонны; марка автомобиля – МАЗ 5551605;
  5. Тябус Александр Николаевич (ОАО "Заболотский", Любанского района) – 2 246 тонны; марка автомобиля – МАЗ 650118;

Сушильные агрегаты:

  1. Козляк Анатолий Валерьевич (ОАО "Новая жизнь", Несвижского района) – высушено 9 900 тонн;
  2. Яцкевич Иван Михайлович (ОАО "Городея", Несвижского района) – высушено 9 450 тонн;
  3. Яковцов Игорь Владимирович, Шибут Денис Николаевич (СПК «Агрокомбинат «Снов» Несвижкого района) – высушено 7 634 тонны;
  4. Русак Александр Александрович, Жук Дмитрий Николаевич (ОАО «РАПС» Минского района) ‒ высушено 6 626 тонн;
  5. Новик Александр Александрович, Барахович Леонид Николаевич (ОАО «Кухчицы» Клецкого района) – высушено 6 415 тонн;
 
 
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В области убрано 51,2% площадей (намолочено 899 015 тонн зерновых и зернобобовых культур), средняя урожайность 35 ц с га.
 
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