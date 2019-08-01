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Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

02.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

ПО СОСТОЯНИЮ НА 02 августа 2019 года в районе УБРАНО 35,8 % УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.

НАМОЛОЧЕНО 27 423 тонны зерна

УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 29.98 цн./га

СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:

ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 83 % площадей;

ООО «Метча – Агро» - убрано 58 % уборочных площадей

ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 51 % уборочных площадей;

филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 47 % площадей;

ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Гааньсу – Бел» убрано – 41 % уборочных площадей;

ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:

ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»   - 42.8 цн./га

АЖХ «БАТЭ» -   39.5 цн./га;

ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 35.1 цн./га;

ООО «БОЖЕДАРЫ» - 35.0 цн. / га

ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 37.2 цн./га

СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 36,3 цн./га

ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   1026 тонн зерна от комбайнов

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142   перевез   854 тонны зерна от комбайнов

СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:

Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 203 га и намолотил 960 тонн зерна;

СУШКА ЗЕРНА:

Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходосевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 3650 тонн.

 
 
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В районе необходимо убрать25 586газерновых и зернобобовых культур.
 
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