Информация о ходе уборки урожая в Борисовском районе

ПО СОСТОЯНИЮ НА 02 августа 2019 года в районе УБРАНО 35,8 % УБОРОЧНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
НАМОЛОЧЕНО 27 423 тонны зерна
УРОЖАЙНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ - 29.98 цн./га
СРЕДИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПО УБОРКЕ ЛИДИРУЮТ:
ООО «БОЖЕДАРЫ» - убрано 83 % площадей;
ООО «Метча – Агро» - убрано 58 % уборочных площадей
ПСХ «Черневичи» ОАО «Завод агрегатов» - убрано 51 % уборочных площадей;
филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» ОАО «Минскоблхлебопродукт» - убрано 47 % площадей;
ОАО «Экологическая сельскохозяйственная компания Гааньсу – Бел» убрано – 41 % уборочных площадей;
ПО УРОЖАЙНОСТИ ЛИДИРУЮТ:
ФИЛИАЛ «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - 42.8 цн./га
АЖХ «БАТЭ» - 39.5 цн./га;
ОАО «МИРОПОЛЬЕ»- 35.1 цн./га;
ООО «БОЖЕДАРЫ» - 35.0 цн. / га
ФИЛИАЛ «НИВКИ» УП «Бумажная фабрика Гознака» - 37.2 цн./га
СУП «ЗАЧИСТЬЕ АГРО» - 36,3 цн./га
ЛУЧШИЕ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
ВОДИТЕЛИ НА ОТВОЗКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 1026 тонн зерна от комбайнов
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов» - КАПТУР СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ на автомашине МАЗ 555142 перевез 854 тонны зерна от комбайнов
СРЕДИ КОМБАЙНЕРОВ НА УБОРКЕ ЗЕРНА:
Филиал «БОЛЬШИЕ НОВОСЕЛКИ» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов - КУКАЛЕВСКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ на комбайне «ЛЕКСИОН – 560» убрал 203 га и намолотил 960 тонн зерна;
СУШКА ЗЕРНА:
Филиал «Большие Новоселки» - звено в составе: Ходосевича Руслана Александровича, Задорина Вячеслава Владимировича произвело сушку зерна на зерносушильном комплексе ЗСК – 60ША (Амкодор) в количестве 3650 тонн.