ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Восемь школ-новостроек откроют в Беларуси к новому учебному году

02.08.2019 19:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к новому учебному году откроют восемь школ-новостроек, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко.

"В учреждениях общего среднего образования идет подготовка к началу учебного года. Проходят текущие ремонты, готовятся к вводу в эксплуатацию школы-новостройки и новые детские сады. К новому учебному году в Беларуси откроют восемь школ-новостроек: по две в Минске и Бресте, по одной в Гродно, Островце, Борисове и Могилеве", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, сейчас особое внимание уделяется подготовке студенческих общежитий к заселению студентов. "Где-то с 15 августа начнется процесс подписания паспортов готовности. Все идет в плановом режиме", - отметил министр.-0-

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси к новому учебному году откроют восемь школ-новостроек, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр образования Игорь Карпенко. ...
 
Новости дня
Новости общества
 
Минчанин выманил у жителей Витебска более 20 тысяч евро. Милиция ищет других его жертв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Лепельский край
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика