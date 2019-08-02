Милиция проводит проверку из-за обнаружения костных останков на стройке в Орше

Источник материала: Tut.by

По факту обнаружения костных останков в Орше проводится проверка, сообщает милиция региона.



Фото: УВД

Первое сообщение об обнаружении костных останков на улице Флерова, где идет ремонт теплотрассы, поступило в Оршанское РУВД 21 июля. На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли фрагменты костных останков, отмечают в УВД.

Позже в милицию еще несколько раз поступали аналогичные сообщения от местных жителей.

Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая определит предположительную давность захоронения. Проводится следственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

В течение всего времени, пока будут идти земляные работы и пока рабочие будут доставать на поверхность человеческие костные останки, милиционеры будут выезжать на место, чтобы их собирать и изымать, заявляют в УВД.

Напомним, читатели TUT.BY из Орши сообщили , что на детской площадке возле жилых домов на улице Флерова около трех недель назад обнаружили кости, предположительно, человеческие. Но по состоянию на вечер 1 августа останки никто не убрал, хотя их видели и строители, и милиция.