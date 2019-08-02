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Милиция проводит проверку из-за обнаружения костных останков на стройке в Орше
02.08.2019 22:04 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По факту обнаружения
Первое сообщение об обнаружении костных останков на улице Флерова, где идет ремонт теплотрассы, поступило в Оршанское РУВД 21 июля. На место выехала следственно-оперативная группа. Специалисты изъяли фрагменты костных останков, отмечают в УВД.
Позже в милицию еще несколько раз поступали аналогичные сообщения от местных жителей.
Назначена медико-криминалистическая экспертиза, которая определит предположительную давность захоронения. Проводится следственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.
В течение всего времени, пока будут идти земляные работы и пока рабочие будут доставать на поверхность человеческие костные останки, милиционеры будут выезжать на место, чтобы их собирать и изымать, заявляют в УВД.
Напомним, читатели TUT.BY из Орши
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В течение всего времени, пока будут идти земляные работы и пока рабочие будут доставать на поверхность человеческие костные останки, милиционеры будут выезжать на...
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