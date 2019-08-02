«Это хорошая ферма». Что говорит руководство комплекса, работники которого показали мертвых телят

Источник материала: Tut.by

На молочно-товарном комплексе под Горками, где TUT.BY побывал после сигнала работников о мертвых телятах и тощих коровах, аврал. 2 августа в Паршино с инспекцией побывали глава Могилевской области с представителями прокуратуры региона, министр сельского хозяйства с заместителями, руководство учхоза БГСХА, к которому относится ферма. TUT.BY удалось поговорить лишь с исполняющим обязанности директора организации Александром Янковичем. «Это хорошая ферма», — говорит он и обстоятельно объясняет, почему так считает.





Предыстория

Работники молочно-товарного комплекса «Паршино» прислали в редакцию TUT.BY фотографии мертвых телят и тощих коров с гниющими выменами.

«Это старое родильное отделение, раздой первотелок и телятник. Но вместо живых телят, как видите, складируют мертвых, и так они лежат неделями. Прогнившие вымена на фото — живых дойных коров, молоко от которых отдается на выпойку телятам», — так прокомментировали снимки работники комплекса.

Мы съездили туда и увидели описанное своими глазами.





Работники фермы утверждают, что такой ситуации при прежнем руководителе, еще три года назад, не было. Более того, «Паршино» был показательным комплексом. Когда все резко покатилось вниз, сотрудники хозяйства, по их словам, обращались и к руководству МТК, и в райисполком, чтобы исправить ситуацию.

24 июля этого года прокуратура проверила МТК и нашла массу нарушений. И дала месяц хозяйству на то, чтобы все исправить и отчитаться.

«Санитарная зона»

На второй день после нашей поездки и на следующий — после публикации материала на комплекс приехали чиновники. Прямо около сараев были припаркованы с десяток машин, несколько десятков людей находились рядом. После приезда журналиста TUT.BY всех резко попросили покинуть «санитарную зону», объяснив это распоряжением Минсельхозпрода: сначала — отъехать от сараев подальше, а затем — покинуть территорию комплекса в принципе.

Объяснили, что находиться тут можно, лишь получив соответствующее разрешение ветслужбы. Правда, на вопрос, имеют ли его уже присутствующие, не ответили.

Известно, что глава области Леонид Заяц с представителями прокуратуры сделали обход территории. Правда, к каким выводам пришли, неизвестно. Как и оценка увиденного министром сельского хозяйства и продовольствия Анатолием Хотько, который также пробыл на молочно-товарном комплексе более часа.

На въездах на территорию комплекса «Паршино» установили свежие таблички, информирующие о том, что движение тут запрещено, кроме транспорта учхоза БГСХА. Ворота закрыли.

«Это хорошая ферма»

После отъезда всех высокопоставленных чиновников с TUT.BY согласился обстоятельно поговорить и. о. директора учхоза БГСХА, он же главный экономист учреждения Александр Янкович. Напомним, уже бывший директор учхоза Михаил Гулый два дня назад пошел на повышение — президент согласовал его на должность председателя Кировского райисполкома.

Александр Янкович исполняет обязанности руководителя всего несколько дней. В учхозе работает 2 года и за это время, говорит, посещал фермы, в том числе в Паршино, не раз: в его обязанности как главного экономиста это также входило.

И. о. директора рассказывает, что средняя зарплата в учхозе за 6 месяцев составила 792 рубля. То есть «задание Министерства сельского хозяйства, районное задание» организация выполнила. Как, впрочем, и в прошлом году.

— Если брать декабрь, то с учетом дополнительного премирования по итогам работы средняя зарплата за месяц составила 1050 рублей, — говорит Александр Янкович.

— На зарплату как раз таки никто и не жаловался. Речь шла об условиях содержания скота на ферме.

И мы говорим о ферме. Руководитель рассказывает, что на комплексе работают около 75 человек. А сам комплекс делится на две части. Новая — это 5 сараев, включая молочный блок и профилакторий для телят, рассчитанных на тысячу голов и построенных в 2012 году. Старая — это около десятка зданий 1980-х годов постройки, в том числе родильное отделение, склад для концентратов. Всего на комплексе — чуть менее 4 тысяч голов скота: это практически половина всего поголовья учхоза, которое составляет немногим более 9 тысяч голов. «Паршино» — самый крупный комплекс учхоза.

И именно в его старой части и были сделаны эти фото .

О фотографиях



Фото предоставлено работниками МТК «Паршино».

— Самые страшные фотографии, наверное, — это фотографии телят. Людей, далеких от животноводства, они, конечно, поражают, — говорит Александр Янкович.

Объясняет: на фото — 6 туш телят. И да, они сделаны в сарае, где находится родильное отделение. Причем сфотографированы с разных ракурсов в помещении, где ветврач проводил вскрытие, — но оно отделено от основного зала, для выращивания скота не используется.

— Телят легко идентифицировать по биркам на ушах — они есть только у двух. Это потому, что эти два теленка родились живыми, но слабенькими. Их пытались выходить, но не получилось. Еще четверо телят были мертворожденными, поэтому бирок на ушах у них нет и на учет они в таком случае не ставятся. Да, эта ситуация случилась у нас за короткий период времени, и она для нас экстренная. Хотя с учетом того, что приплод на этой ферме составляет 120−140 телят в месяц, это не критическая ситуация. Она находится в рамках технологических нормативов.

В этом помещении туши телят лежали всего-то пару часов перед тем, как их вывезли на скотомогильник, уверяет Янкович: «Даже на фотографии видно, что срезы свежие». А то, что вскрытие проходило вблизи других, живых и здоровых животных, не нарушение, говорит руководитель. По его словам, процент падежа скота в учхозе составляет 1,7%, и это очень низкий показатель.

О гниющих выменах коров



Фото предоставлено работниками МТК «Паршино».

— Я часто посещаю фермы, в том числе и эту. Я таких коров у нас не видел. Кроме того, по фотографии невозможно установить, наши они или нет, так как нет бирок с идентификационными номерами. К тому же нужно помнить, что коровы болеют так же, как люди, могут получить травмы. Но у нас хорошая служба ветврачей, препаратов у нас более чем достаточно. Даже когда приезжали проверяющие, они были удивлены таким ассортиментом и количеством ветеринарных препаратов, которые у нас есть. По ветеринарии острых проблем нет, однако есть вопросы по заболеваниям копыт. Но они такие же, как и на других животноводческих фермах.

Руководитель говорит, что обрезка копыт у всего стада происходит не реже двух раз в год. Плюс выборочно, когда необходимо эпизодическое лечение.

— Этим занимается компания «АгриПО», но сейчас мы заключаем договор с еще одной компанией, так как надо менять, если есть замечания.

— А они есть?

— Я не специалист, но визуально заметно, что они где-то недоработали.

О могильнике в поле, который показывали сотрудники





— У нас есть отдельный скотомогильник, который находится в другой деревне, примерно в 5 минутах максимум езды отсюда. Он оборудован, там и ведется захоронение по нормам. Я не знаю, что находится в том месте, которое вам показывали, но будем разбираться.

— Будете раскапывать и проверять, есть ли там останки коров?

— Конечно будем. Мое предположение: это недоработка каких-то специалистов, может, рабочих, которые проявили безответственность. Но имело ли это место быть, пока не ясно.

О навозе на территории





По словам Янковича, территория фермы не занавожена. Кучи навоза, которые лежат с двух сторон старой части комплекса, находятся на своих местах. И это для комплекса с такой численностью скота — еще малый объем. Навоз лежит на своем месте — на накопительной площадке. Объясняет:

— В новой части фермы просто стоит более современная система, идет автоматическое навозоудаление, то есть навоз сразу уходит в технологические накопители. В старой части комплекса также есть технологические накопители, дренажная система, но туда навоз свозит техника. Он сейчас лежит немного на возвышенности, так как нет технической возможности полностью его разровнять — трактор может перевернуться. Навоз со временем накапливается, смешивается в том числе с дождевой водой, там происходят биологические процессы, которые должны происходить для того, чтобы это была качественная органика. Насосы откачивают жидкую фракцию, а тяжелая техника вывозит сухую. Все — на поля. Если вы думаете, что у нас проблемы с техникой, то в прошлом году мы купили два новых прицепа «Боярин». У них сумасшедшая производительность по внесению сухой органики на поля. Они разбрасывают ее мелкой фракцией с помощью двух больших валов. Вы можете ехать вдоль поля и не понимать, что это вносится органика.

А лужи, говорит руководитель, остались после дождей, которые были очень обильными. И шли как раз перед приездом проверяющих.

О «реке мочи»





— Это не стоки с фермы, а тоже последствия сильных продолжительных дождей. Вода потому и приобрела такой запах, что смешалась с той, которая лилась на территорию фермы.

А то, что коровы измесили мягкую от влаги землю, — так это потому, что они там проходят каждый день при выгоне на поле.

О жиже по колено в выгульных двориках





— Выгульные дворики у нас подстилаются. Тот дворик, который у вас на фото, стоит в планах на реконструкцию. Мы положим там железобетонные плиты, чтобы поднять его уровень, потому что в дождливую погоду вся вода идет туда. Посмотрите туда, где работает сейчас трактор: видите, как у нас много рапсовой соломы? Неужели вы думаете, что нам ее жалко, мы ее бережем или экономим, только чтобы не подстилать скоту? С той стороны вы видели, как складывают рулоны соломы, которая также пойдет на подстилку. К тому же сейчас идет уборочная, и мы убрали только 42% от запланированного, так что соломы мы получим еще больше. Рядом есть льнозавод, лесхоз, с которыми мы также сотрудничаем, берем у них материал на подстилку.

По словам Янковича, уборка в сараях проходит регулярно и по графику.

О «тощих коровах» и корме





— Коровы у нас не тощие, а корма достаточно. Сейчас их кормят сенажом еще прошлого года. И говорить о том, что он плохой, ориентируясь на запах или фотографию… Я даже комментировать это не буду. Качество корма определяется в лаборатории. Я могу, например, визуально определить его влажность — есть специальные приемы. Могу посмотреть его температуру, если он спрессовался, забился возле кормовой доски, а скотник его оттуда не вымел. Ну и на запах можно определить.

— Так как все же пахнет плохой прелый корм?

— Гнильцой. У хорошего — легкий кисловатый запах.

— А что с коровами, которые не могли подняться?

— А вы пробовали их поднять?

— Они голову едва поднимали. И работники сказали, что они уже несколько дней не встают.

— С начала этой недели у нас не было падежа на этой ферме, только отгрузка на мясокомбинат. И еще важный момент: если животное заболело, мы сдаем его на мясо только в том случае, если не можем вылечить и по показателям оно может быть отправлено на убой.





О жалобах сотрудников на руководство комплекса

Александр Янкович считает, что фотографии могли прислать в редакцию сотрудники, у которых межличностный конфликт с руководителем комплекса. На уточнение, что жаловался не один человек, ненадолго задумывается.

— Людей тут работает много, все разные. Кто-то добросовестно работает и получает достойную зарплату. Как мужчина-дояр, например — он не ниже тысячи рублей получает. У нас отлично работают и операторы машинного доения, и ветеринарная служба. К животноводам нареканий нет, как и к зоотехнической службе. К начальнику комплекса у меня как у исполняющего обязанности директора тоже нет претензий. Хотя как у главного экономиста — всегда есть вопросы, но это ко всем начальникам ферм. МТК «Паршино» — очень сложный объект. Замены начальнику комплекса в лице более квалифицированного специалиста я пока не вижу.

— А эта замена нужна?

— Я пообщаюсь с людьми, может, проведем какое-то общее собрание. Если у работников есть к нему вопросы, если нет сработанности с коллективом… В любом случае, будем разбираться.

О проверке прокуратуры

По словам Янковича, замечания прокуратуры на комплексе уже устранили в полном объеме. Говорит, что они были точечными, и ответ проверяющим об устранении уже дали.

— Все это — нормальные, рабочие процессы. Я не вижу тут ничего дурного. Посмотрите на показатели этого предприятия. Да даже на этой ферме: средний надой с коровы — 17,1 литр. За 6 месяцев этого года у нас в целом на предприятии около 70% молока — сорта экстра, чуть меньше 25% — высшего сорта, и то лишь потому, что мы продавали его на Белорусской универсальной торговой бирже.

— Дело еще в том, что ферма в Слижах, которую президент назвал «Освенцимом» и где устроил разнос, по сравнению с этой выглядит в разы лучше.

— Давайте вы получите разрешение у ветслужбы и мы с вами вместе проедем хоть по всем фермам учхоза.

На том и договорились. Осталось получить разрешение ветслужбы: порядок теперь такой.