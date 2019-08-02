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Как изменился Минск после появления огромных граффити на стенах. Панорамы
03.08.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера мы рассказывали о новых муралах, которые
В Минске есть два проекта, благодаря которым в городе на серых стенах появляются яркие масштабные изображения, — Vulica Brasil и Urban Myths. В проектах участвуют как белорусские, так и иностранные художники. Создавать большие работы для Минска стали в 2015 году.
Октябрьская: от пустынной серой улицы без людей до тусовочного места
Масштабные преобразования начались с улицы Октябрьской, за которую взялся арт-фестиваль Vulica Brasil. Особенно впечатляет разница между панорамами, если сравнить 2010 и 2019 годы.
Постоянным оказался разве что бюст Ленина.
А это уже 2014 год. Улица постепенно оживает, становится заметно больше машин, работают первые кафе. Но с 2019-м все равно не сравнится.
Спальные районы: муралы на безликих многоэтажках
На Октябрьской проекту уже тесновато. Но еще в 2015 году художники, привлеченные для проекта Urban Myths, стали работать в спальных районах.
Это — вид на Рабкоровскую улицу в 2014 и 2019 годах. Сейчас с одной стороны на ней можно увидеть мурал «
В районе Кунцевщины в прошлом году австралийский художник
В 2015 году на улице Брилевской итальянский художник
Улица Железнодорожная,
Работа от испанского художника
У самого центра: Кальварийская с бразильскими мотивами
По пути на улицы Кальварийская и Романовская Слобода, если двигаться в сторону Немиги, можно встретить несколько граффити, которые создали в разное время художники в рамках фестиваля Vulica Brasil. Посмотрите, как выглядят эти работы. Тут и
Центр: муралы на офисах, жилом доме и посольстве
В центре, кроме Октябрьской улицы, муралы можно встретить на улице
Один из первых муралов в рамках фестиваля Vulica Brasil
А на Машерова художник из Бразилии преобразил старое заводское
Некоторые муралы исчезли так быстро, что на картах их не успели запечатлеть. Например, здание авиационного управления на Аэродромной, где был
А мурал на Воронянского, 13, который не понравился местным жителям, просто
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Сравнили панорамы Минска 2014 года (иногда и 2010-го), когда в городе не было ни одного мурала, и столичные улицы теперь.
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