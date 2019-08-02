Как изменился Минск после появления огромных граффити на стенах. Панорамы

Источник материала: Tut.by

Вчера мы рассказывали о новых муралах, которые создают в Минске иностранные и белорусские художники во время фестиваля Vulica Brasil. Но еще несколько лет назад в городе не было ни одного современного мурала. Мы решили вспомнить, как это выглядело, и сравнили на панорамах «Яндекса» Минск 2014 года (иногда и 2010-го) и улицы столицы в 2019 году.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Минске есть два проекта, благодаря которым в городе на серых стенах появляются яркие масштабные изображения, — Vulica Brasil и Urban Myths. В проектах участвуют как белорусские, так и иностранные художники. Создавать большие работы для Минска стали в 2015 году.

Октябрьская: от пустынной серой улицы без людей до тусовочного места

Масштабные преобразования начались с улицы Октябрьской, за которую взялся арт-фестиваль Vulica Brasil. Особенно впечатляет разница между панорамами, если сравнить 2010 и 2019 годы.







Постоянным оказался разве что бюст Ленина.

А это уже 2014 год. Улица постепенно оживает, становится заметно больше машин, работают первые кафе. Но с 2019-м все равно не сравнится.







За эти годы улица Октябрьская кардинально изменила как свой внешний вид, так и назначение. Если раньше это была заводская улица, где можно было встретить ну разве что рабочих, то теперь ее называют «Хипстерштрассе». Посмотрим, как с 2014 года изменились остальные улицы Минска.

Спальные районы: муралы на безликих многоэтажках

На Октябрьской проекту уже тесновато. Но еще в 2015 году художники, привлеченные для проекта Urban Myths, стали работать в спальных районах.

Это — вид на Рабкоровскую улицу в 2014 и 2019 годах. Сейчас с одной стороны на ней можно увидеть мурал « Живое сердце Европы », с другой — « Девушку в вышиванке ».













В районе Кунцевщины в прошлом году австралийский художник изобразил «Сімвал беларускай будучыні». Это история про нашу надежду на IT.







В 2015 году на улице Брилевской итальянский художник расписал торцевую стену пятиэтажки, мурал называется «Паўсюль я крочу».







Улица Железнодорожная, мурал белорусского художника «Натюрморт».







Работа от испанского художника появилась на девятиэтажке на Столетова в 2018 году.







У самого центра: Кальварийская с бразильскими мотивами

По пути на улицы Кальварийская и Романовская Слобода, если двигаться в сторону Немиги, можно встретить несколько граффити, которые создали в разное время художники в рамках фестиваля Vulica Brasil. Посмотрите, как выглядят эти работы. Тут и космос , и традиции других стран , и даже зубр .



















Центр: муралы на офисах, жилом доме и посольстве

В центре, кроме Октябрьской улицы, муралы можно встретить на улице Калинина , на торце жилого дома, а также на стене офисного здания Belavia.













Один из первых муралов в рамках фестиваля Vulica Brasil появился в 2015 году на здании посольства Бразилии на улице Энгельса.







А на Машерова художник из Бразилии преобразил старое заводское здание , где уже работал культурный центр «Корпус». Так белое здание, давно потерявшее приличный вид, стало соответствовать своему наполнению.







Некоторые муралы исчезли так быстро, что на картах их не успели запечатлеть. Например, здание авиационного управления на Аэродромной, где был нарисован бумажный самолетик, снесли через год после того, как там появилось изображение.

А мурал на Воронянского, 13, который не понравился местным жителям, просто закрасили , объяснив это работами для «запланированной тепловой модернизации».