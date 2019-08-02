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Часть Пинска останется без горячей воды на время испытаний и ремонта тепловых сетей

03.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Часть Пинска останется без горячей воды на время испытаний и ремонта тепловых сетей
В связи с проведением ремонтных работ тепловой сети по ул. Железнодорожной с 5 по 25 августа будет отсутствовать горячая вода в яслях-саду № 7, гостинице «Аэлита», на железнодорожном вокзале, а также в жилых домах:

  •  ул. Железнодорожная, 58,
  • ул. Зои Космодемьянской, 34, 55, 57, 59,
  • ул. Владимирская, 8, 13,
  • ул. Ломоносова, 5, 7, 18,
  • ул. Дзержинского, 25, 25а, 29,
  • ул. Медовая, 2.

С 12 по 25 августа будут проводиться испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ на гидравлическую плотность и механическую прочность. В этот период горячую воду отключат жителям улиц Брестской, Завальнлй, Иркутско-Пинской дивизии, Первомайской (до кольца) и прилегающих к ним районов.

 По информации официального сайта Пинского горисполкома.

 

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