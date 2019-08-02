Часть Пинска останется без горячей воды на время испытаний и ремонта тепловых сетей
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Источник материала:
Полесская правда
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В связи с проведением ремонтных работ тепловой сети по ул. Железнодорожной с 5 по 25 августа будет отсутствовать горячая вода в яслях-саду № 7, гостинице «Аэлита», на железнодорожном вокзале, а также в жилых домах:
ул. Железнодорожная, 58,
ул. Зои Космодемьянской, 34, 55, 57, 59,
ул. Владимирская, 8, 13,
ул. Ломоносова, 5, 7, 18,
ул. Дзержинского, 25, 25а, 29,
ул. Медовая, 2.
С 12 по 25 августа будут проводиться испытания трубопроводов тепловых сетей от Пинской ТЭЦ на гидравлическую плотность и механическую прочность. В этот период горячую воду отключат жителям улиц Брестской, Завальнлй, Иркутско-Пинской дивизии, Первомайской (до кольца) и прилегающих к ним районов.
По информации
официального сайта Пинского горисполкома.
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