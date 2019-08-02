ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

03.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Пинск – один из древнейших городов Беларуси. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1097 году, город сумел сохранить огромное историческое наследие. Многим известно, что первенство в борьбе белорусских городов за звание лучшего носителя истории принадлежит Гродно. Но многие ли знают, что Пинск занимает второе место в этом топе?

Предлагаем пройти тест по истории столицы Полесья
и узнать много интересных фактов.

Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии является главной частью архитектурного комплекса монастыря францисканцев. А какой исторической особенностью костела могут похвастаться пинчане?

А) Костел является первой постройкой в стиле барокко на территории Беларуси.
Б) В костеле располагается самый древний орган среди всех действующих органов Беларуси.
В) Строителем костела является знаменитый итальянский архитектор Джованни Бернардони.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Сергей Жилевич – выдающийся советский и белорусский художник и скульптор. В преддверии фестиваля «Дажынкі-2014» Сергей Федорович подарил Пинску одно из своих творений – символ счастья полешуков, поселившийся в месте слияния Припяти и Пины, чтобы люди могли окунуться в атмосферу Полесья, его легенд и преданий. А что же это за символ?

А) Вьюн.
Б) Щука.
В) Рак.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. В 1978 году в городском парке Пинска был установлен памятный знак – гранитная глыба с табличкой и пушкой у подножия. В ходе какого вооруженного конфликта произошло сражение, при котором удалось забрать пушку в качестве трофея?

 А) Военный поход Наполеона на Российскую империю.
Б) Восстание Тадеуша Костюшко.
В) Первая мировая война.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

4. Также Пинск гордится большим количеством постаментов и бюстов. По некоторым сведениям, самый крупный в Беларуси памятник этого исторического деятеля находится именно в Пинске. Кто же это?

А) Сталин.
Б) Ленин.
В) Якуб Колас.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Этот дом был построен для невестки одного из самых выдающихся художников Беларуси, представительницы знаменитого полесского шляхетского рода. Позже здесь располагалась их библиотека. С какой же фамилией связана история этого дома?

А) Шагалы.
Б) Мицкевичи.
В) Орда.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. А это знаменитый Дворец Бутримовича. Был возведен по приказу Матеуша Бутримовича, известного политического деятеля того времени. А какой известный политический деятель белорусской истории заложил первый камень в фундамент будущего дворца?

А) Станислав Понятовский.
Б) Кастусь Калиновский.
В) Бона Сфорца.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Это Пинский Лещинский монастырь, который впервые упоминается в летописях еще в 13 веке. Какого известного исторического деятеля скрыли стены монастыря при побеге?

А) Войшелка, когда тот убегал от убийц своего отца, первого князя ВКЛ, — Миндовга.
Б) Витовта, когда тот переоделся в служанку и бежал от Ягайло.
В) Наполеона, когда тот отступал на запад.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Это здание представляло собой дворянское училище, реальную гимназию, реальное училище, мужскую гимназию и среднюю школу. Сейчас же здесь располагается городской отдел образования. А какой знаменитый человек является выпускником этого учебного заведения?

А) Бывший президент Украины Петр Порошенко.
Б) Первый президент Израиля Хаим Вейцман.
В) Певец Дмитрий Колдун.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Полесский драматический театр – гордость современного Пинска. Но имя какого древнегреческого философа театр носил долгие 14 лет?

А) Диоген.
Б) Платон.
В) Пифагор.


Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

  1. Пинский концертный зал. На самом же деле – бывший католический храм, единственный в Беларуси освященный во имя этого католического святого, церкви которому также посвятили в Австрии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Польше, Франции, Чехии, Швейцарии и США. Кто это?

А) Петр Скарга.
Б) Святой Корнелий.
В) Карло Борромео.

Ответы:

  1. Б
  2. А
  3. А
  4. Б
  5. В
  6. А
  7. А
  8. Б
  9. А
  10. В

 Тест по истории столицы Полесья подготовила Алина ПАСОВЕЦ,
студентка факультета журналистики БГУ.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« 31 июля ушла из жизни Герой Социалистического Труда, Почётный гражданин Пинского района Журбило Людмила Николаевна
В продаже появилась новая книга о Пинске »
Новости дня
Новости общества
 
Как изменился Минск после появления огромных граффити на стенах. Панорамы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.08.2019
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика