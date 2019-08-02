Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

Источник материала: Полесская правда

Пинск – один из древнейших городов Беларуси. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1097 году, город сумел сохранить огромное историческое наследие. Многим известно, что первенство в борьбе белорусских городов за звание лучшего носителя истории принадлежит Гродно. Но многие ли знают, что Пинск занимает второе место в этом топе?

Предлагаем пройти тест по истории столицы Полесья

и узнать много интересных фактов.





Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии является главной частью архитектурного комплекса монастыря францисканцев. А какой исторической особенностью костела могут похвастаться пинчане?

А) Костел является первой постройкой в стиле барокко на территории Беларуси.

Б) В костеле располагается самый древний орган среди всех действующих органов Беларуси.

В) Строителем костела является знаменитый итальянский архитектор Джованни Бернардони.







Сергей Жилевич – выдающийся советский и белорусский художник и скульптор. В преддверии фестиваля «Дажынкі-2014» Сергей Федорович подарил Пинску одно из своих творений – символ счастья полешуков, поселившийся в месте слияния Припяти и Пины, чтобы люди могли окунуться в атмосферу Полесья, его легенд и преданий. А что же это за символ?

А) Вьюн.

Б) Щука.

В) Рак.







В 1978 году в городском парке Пинска был установлен памятный знак – гранитная глыба с табличкой и пушкой у подножия. В ходе какого вооруженного конфликта произошло сражение, при котором удалось забрать пушку в качестве трофея?

А) Военный поход Наполеона на Российскую империю.

Б) Восстание Тадеуша Костюшко.

В) Первая мировая война.







4. Также Пинск гордится большим количеством постаментов и бюстов. По некоторым сведениям, самый крупный в Беларуси памятник этого исторического деятеля находится именно в Пинске. Кто же это?

А) Сталин.

Б) Ленин.

В) Якуб Колас.







Этот дом был построен для невестки одного из самых выдающихся художников Беларуси, представительницы знаменитого полесского шляхетского рода. Позже здесь располагалась их библиотека. С какой же фамилией связана история этого дома?

А) Шагалы.

Б) Мицкевичи.

В) Орда.







А это знаменитый Дворец Бутримовича. Был возведен по приказу Матеуша Бутримовича, известного политического деятеля того времени. А какой известный политический деятель белорусской истории заложил первый камень в фундамент будущего дворца?

А) Станислав Понятовский.

Б) Кастусь Калиновский.

В) Бона Сфорца.







Это Пинский Лещинский монастырь, который впервые упоминается в летописях еще в 13 веке. Какого известного исторического деятеля скрыли стены монастыря при побеге?

А) Войшелка, когда тот убегал от убийц своего отца, первого князя ВКЛ, — Миндовга.

Б) Витовта, когда тот переоделся в служанку и бежал от Ягайло.

В) Наполеона, когда тот отступал на запад.







Это здание представляло собой дворянское училище, реальную гимназию, реальное училище, мужскую гимназию и среднюю школу. Сейчас же здесь располагается городской отдел образования. А какой знаменитый человек является выпускником этого учебного заведения?

А) Бывший президент Украины Петр Порошенко.

Б) Первый президент Израиля Хаим Вейцман.

В) Певец Дмитрий Колдун.







Полесский драматический театр – гордость современного Пинска. Но имя какого древнегреческого философа театр носил долгие 14 лет?

А) Диоген.

Б) Платон.

В) Пифагор.







Пинский концертный зал. На самом же деле – бывший католический храм, единственный в Беларуси освященный во имя этого католического святого, церкви которому также посвятили в Австрии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Польше, Франции, Чехии, Швейцарии и США. Кто это?

А) Петр Скарга.

Б) Святой Корнелий.

В) Карло Борромео.

Ответы:

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

↓

Б А А Б В А А Б А В

Тест по истории столицы Полесья подготовила Алина ПАСОВЕЦ,

студентка факультета журналистики БГУ.