Пройдите тест и узнайте много интересных фактов о Пинске

Источник материала:
Полесская правда
>
Пинск – один из древнейших городов Беларуси. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1097 году, город сумел сохранить огромное историческое наследие. Многим известно, что первенство в борьбе белорусских городов за звание лучшего носителя истории принадлежит Гродно. Но многие ли знают, что Пинск занимает второе место в этом топе?
Предлагаем пройти тест по истории столицы Полесья
и узнать много интересных фактов.
- Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии является главной частью архитектурного комплекса монастыря францисканцев. А какой исторической особенностью костела могут похвастаться пинчане?
А) Костел является первой постройкой в стиле барокко на территории Беларуси.
Б) В костеле располагается самый древний орган среди всех действующих органов Беларуси.
В) Строителем костела является знаменитый итальянский архитектор Джованни Бернардони.
- Сергей Жилевич – выдающийся советский и белорусский художник и скульптор. В преддверии фестиваля «Дажынкі-2014» Сергей Федорович подарил Пинску одно из своих творений – символ счастья полешуков, поселившийся в месте слияния Припяти и Пины, чтобы люди могли окунуться в атмосферу Полесья, его легенд и преданий. А что же это за символ?
А) Вьюн.
Б) Щука.
В) Рак.
- В 1978 году в городском парке Пинска был установлен памятный знак – гранитная глыба с табличкой и пушкой у подножия. В ходе какого вооруженного конфликта произошло сражение, при котором удалось забрать пушку в качестве трофея?
А) Военный поход Наполеона на Российскую империю.
Б) Восстание Тадеуша Костюшко.
В) Первая мировая война.
4. Также Пинск гордится большим количеством постаментов и бюстов. По некоторым сведениям, самый крупный в Беларуси памятник этого исторического деятеля находится именно в Пинске. Кто же это?
А) Сталин.
Б) Ленин.
В) Якуб Колас.
- Этот дом был построен для невестки одного из самых выдающихся художников Беларуси, представительницы знаменитого полесского шляхетского рода. Позже здесь располагалась их библиотека. С какой же фамилией связана история этого дома?
А) Шагалы.
Б) Мицкевичи.
В) Орда.
- А это знаменитый Дворец Бутримовича. Был возведен по приказу Матеуша Бутримовича, известного политического деятеля того времени. А какой известный политический деятель белорусской истории заложил первый камень в фундамент будущего дворца?
А) Станислав Понятовский.
Б) Кастусь Калиновский.
В) Бона Сфорца.
- Это Пинский Лещинский монастырь, который впервые упоминается в летописях еще в 13 веке. Какого известного исторического деятеля скрыли стены монастыря при побеге?
А) Войшелка, когда тот убегал от убийц своего отца, первого князя ВКЛ, — Миндовга.
Б) Витовта, когда тот переоделся в служанку и бежал от Ягайло.
В) Наполеона, когда тот отступал на запад.
- Это здание представляло собой дворянское училище, реальную гимназию, реальное училище, мужскую гимназию и среднюю школу. Сейчас же здесь располагается городской отдел образования. А какой знаменитый человек является выпускником этого учебного заведения?
А) Бывший президент Украины Петр Порошенко.
Б) Первый президент Израиля Хаим Вейцман.
В) Певец Дмитрий Колдун.
- Полесский драматический театр – гордость современного Пинска. Но имя какого древнегреческого философа театр носил долгие 14 лет?
А) Диоген.
Б) Платон.
В) Пифагор.
- Пинский концертный зал. На самом же деле – бывший католический храм, единственный в Беларуси освященный во имя этого католического святого, церкви которому также посвятили в Австрии, Бельгии, Бразилии, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Польше, Франции, Чехии, Швейцарии и США. Кто это?
А) Петр Скарга.
Б) Святой Корнелий.
В) Карло Борромео.
Ответы:
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
- Б
- А
- А
- Б
- В
- А
- А
- Б
- А
- В
Тест по истории столицы Полесья подготовила Алина ПАСОВЕЦ,
студентка факультета журналистики БГУ.