Пик звездопада Персеиды ожидается с 12 на 13 августа

Источник материала: Газета Авангард





Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа, сообщает ТСН.

Персеиды будут активными практические весь месяц.

Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа — к земной атмосфере подойдет самый плотный поток метеоритов.

В 2019 году ожидаемая плотность метеоритного потока — около 120 в час. Это довольно высокий показатель.

Наблюдать за метеорами советуют между двумя ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов вечера.-0-

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