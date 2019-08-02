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Пик звездопада Персеиды ожидается с 12 на 13 августа

03.08.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Пик звездопада Персеиды ожидается с 12 на 13 августа

Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа, сообщает ТСН.

Персеиды будут активными практические весь месяц.

Пик звездопада ожидается в ночь с 12 на 13 августа — к земной атмосфере подойдет самый плотный поток метеоритов.

В 2019 году ожидаемая плотность метеоритного потока — около 120 в час. Это довольно высокий показатель.

Наблюдать за метеорами советуют между двумя ночи и четырьмя утра, но начинать можно уже с 10 часов вечера.-0-

Читать полностью: https://m.belta.by/kaleidoscope/view/pik-zvezdopada-perseidy-ozhidaetsja-s-357096-2019/

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Ежегодно к Земле подлетает метеоритный поток, вызывающий красивое явление звездопада. В 2019 году Персеиды появятся уже с первых чисел августа,...
 
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