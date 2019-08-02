Молодежный экипаж в составе Владимира Клочкова и Александра Солоненко

Источник материала: Газета Авангард

Приятно, когда молодые задают тон в работе другим. Это значит, что растет достойная смена старшему поколению.





Так можно смело сказать о молодежном экипаже комбайнеров из КСУП «Кривск» в составе старшего комбайнера Владимира Клочкова и помощника Александра Солоненко, которые уверенно держат планку лидерства по намолоту среди 10 экипажей сельхозпредприятия.

Оба молодых человека родом из Кривска, живут и работают на малой родине. По специальности слесари, но уже второй год подряд во время уборочной садятся за штурвал комбайна: и хозяйству родному помочь надо, и денег подзаработать никогда лишним не будет, отмечают ребята.

– Когда приступили к обмолоту зерновых, пошли дожди, приходится останавливать комбайны, ждать благоприятной погоды. Поэтому, как говорится, ловим моменты, стараемся ухватить каждый погожий час. Трудимся от рассвета до заката, – говорят молодые комбайнеры.

Марина ЛУСЕВИЧ, фото автора