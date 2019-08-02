Кругосветка на велосипеде, 72-летняя модель, долг за картошку и всеми забытые люди - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Выспались? Может, на Дне ВДВ вчера были? Сегодня наконец суббота! Самое время подумать, как провести день интересно. У нас большой выбор занятий для вас. На «Рок за Бобров» не желаете отправиться? Рассказываем все, что нужно знать о фестивале . Не любите, когда вокруг слишком много людей? Отправляйтесь в «Песочницу» , там появились новые фудтраки, надо скорее тестить. Тоже не нравится вариант? Тогда изучите, как будет будет проходить благотворительный забег на Минском полумарафоне . У нас, кстати, сегодня тоже активный день: часть редакции TUT.BY отправилась в сплав на байдарках. А мы пока расскажем вам о главном за пятницу.

САМОЕ ВАЖНОЕ

Камер на улицах города хватает, теперь они будут следить еще тщательнее. Система мониторинга общественной безопасности будет фиксировать выезды на встречку и другие нарушения ПДД, а также сможет «опознавать» автомобильные номера из 14 стран мира. Что еще умеет «умная» система, читайте тут .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Только через помощь ближнему возможно перевоспитать и поставить на ноги тех, кто по каким-то причинам опустился на самое дно. Так считает наш герой минчанин Юрий Мельник. Больше 10 лет он опекает людей с психическими расстройствами, алкогольной и наркотической зависимостью или тех, кто по какой-то причине оказался на улице. «Часто, чтобы исправиться, этим людям нужно простое человеческое внимание. Вы только выслушайте их, и они пойдут за вами куда угодно», — говорит мужчина и советует каждому хотя бы до обеда не думать о себе. Мужчина рассказал , как справляется и откуда берет деньги.

В конце августа из Беларуси уезжает один из самых ярких иностранных дипломатов в нашей стране — посол Великобритании Фионна Гибб. Перед отъездом мы поговорили с послом о том, что ей понравилось в нашей стране, какие продукты полюбились, что увезет с собой. А еще говорили о политике, правах человека, гендерном равенстве и планах на будущее.

Как это круто: делать то, что ты хочешь! Эта чудесная семейная пара из Аргентины путешествует на велосипедах. План у них грандиозный . Они добрались из Норвегии до парома в Данию, оттуда — в Германию. Потом была Польша, а теперь они находятся в Беларуси. Доедут до Москвы, а там сядут на транссибирский поезд. Трое суток проведут в обычном купе: решили, что так посмотрят на местных и их нравы. Сойдут в Иркутске, оттуда на велосипедах доберутся до Улан-Удэ. Китай, Южная Корея, Япония, Филиппины… Где на велосипеде нельзя будет проехать, будут добираться паромами. Конечная точка — Индия. На все путешествие — год-полтора. Это очень смело. Пара полна позитива. Удачи им!

Порой казалось бы самый незначительный конфликт может перерасти в… уголовное дело. Так и произошло с родственником юмористки Елены Воробей. Она родом из Беларуси, вчера приехала на заседание суда . Намерена вызволять родственника.

Прогресс не стоит на месте. В Беларуси лечат опускание десны стволовыми клетками. Очень интересно: их выращивают из жира пациента . Пока только 30 пациентам провели такую процедуру. Стоит это недешево, но, говорят, метод действенный.

Мы рассказывали уже, что под Минском запущен третий завод группы компаний «Онега» по производству чипсов из сырого картофеля. Однако в течение ближайшего года компания будет закупать сырье в России. В «Онеге» сказали, что не смогли найти «точек соприкосновения в вопросах качества, поставок, объемов» с белорусскими фермерами и колхозами. Как выяснилось позже, один из камней преткновения — задолженность бывших руководителей компани и перед поставщиками картофеля.