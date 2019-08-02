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Мой университет жизни

03.08.2019 — Новости Общества | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Мой университет жизни

Так говорит о своей работе Светлана Тадеушевна Дайлидко из аг. Погородно. Двенадцать лет женщина оказывает социальную помощь на дому своим землякам. Работает не по перечню обязанностей, а сверх его. Помимо положенных доставки продуктов, лекарств, проверки АПИ, уборки, готовки, оказания помощи в личной гигиене подопечных и многого другого, своим долгом Светлана Тадеушевна считает выслушать, посочувствовать, поддержать, утешить. И вместе с этим постигает мудрость взаимоотношений, берет на карандаш дельные советы по огородничеству, садоводству, животноводству — проверенная на практике жизненная «наука» всегда пригодится в хозяйских делах. И семейных отношениях.

— С особым удовольствием наблюдаю за семейной парой Елены Ивановны и Франца Ивановича Пташинских, — с умилением рассказывает Светлана Тадеушевна, подходя к дому подопечных. — Несмотря на годы, супруги с трепетом относятся друг к другу, любовь и душевное тепло царят в их доме. Дети, внуки и в горе и в радости всегда рядом. Как житье-бытье, тетя Лена? — с порога интересуется соцработник.

— Жить будем, — оптимистично замечает пенсионерка.

— «Ходовую» вот только подремонтировать надо, — шутит ее супруг.

— Ты сегодня по работе или по-соседски? А впрочем, разницы нет, все равно помогать пришла.

— Забежала по пути из магазина. Вы порошок стиральный просили, подумала, вдруг срочно нужен.

— Вот так всегда: по первому свистку бежит, — хвалит помощницу Елена Ивановна.

Измерив давление, выполнив все поручения пожилых, сделав необходимые отметки в документах, Светлана Тадеушевна спешит к другим старикам.

— Знаете, после приветствия первым вопросом с порога от бабушек и дедушек всегда слышу вопрос: «Как дела у наших?»

Одиннадцать подопечных соцработника — из Погородно, Жусин, Заречья — и есть круг «наших», живут общей жизнью, беспокоятся друг за дружку. В курсе дел подопечных Светланы Тадеушевны и родные — супруг, дети, брат. Если надо, подсобят — очень уж важная у нее работа. А за чистые помыслы и старания в профессии имя социального работника С.Т. Дайлидко занесено на районную Доску почета.

Галина ШЛЕМПО.

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Так говорит о своей работе Светлана Тадеушевна Дайлидко из аг. Погородно. Двенадцать лет женщина оказывает социальную помощь на дому своим землякам. Работает не по...
 
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