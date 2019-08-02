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Как отпразднуют День железнодорожника в Осиповичах? План мероприятий

03.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Программа мероприятий,

посвященных Дню железнодорожника

3 августа, городской парк

  • 11.00-12.00 — акция «Праздничный смайлик»;
  • 12.00-12.20 — торжественное открытие праздника: поздравление руководства города и района, поздравление руководителей предприятий узла;
  • 12.20-13.00 — концерт-поздравление «Золотым людям стальной магистрали»;
  • 13.00-14.00 — концертная программа с участием артистов белорусской эстрады арт-группы «Беларусы»;
  • 11.00-16.00 — праздничная торговля;
  • 10.00-22.00 — работа детских аттракционов;
  • 18.00-19.00 — концертная программа «Танцевальное настроение» с участием хореографических коллективов ДК железнодорожников Осиповичи;
  • 19.00-20.00 — концертная программа с участием артистки белорусской эстрады певицы Жанет;
  • 20.00-23.00 — концертно-танцевальная программа «Маршрут «Праздничный» с участием коллективов ДК железнодорожников Осиповичи;
  • 22.30-22.35 — праздничный фейерверк.

Как отпразднуют День железнодорожника в Осиповичах? План мероприятий

 
 
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Программа мероприятий, посвященных Дню железнодорожника 3 августа, городской парк 11.00-12.00 — акция «Праздничный смайлик»; 12.00-12.20 — торжественное открытие...
 
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