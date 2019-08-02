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Как отпразднуют День железнодорожника в Осиповичах? План мероприятий
03.08.2019 — Новости Общества | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Программа мероприятий,
посвященных Дню железнодорожника
3 августа, городской парк
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Программа мероприятий, посвященных Дню железнодорожника 3 августа, городской парк 11.00-12.00 — акция «Праздничный смайлик»; 12.00-12.20 — торжественное открытие...
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