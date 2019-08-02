До +23°С ожидается в Беларуси 4 августа

Источник материала: БелТА

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 23 градусов тепла ожидается в Беларуси 4 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье прогнозируется облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман.

Ветер северо-западный: ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит от 6 до 12 градусов выше нуля, днем будет 15-20 градусов тепла, а по юго-западу воздух прогреется до 23 градусов.-0-

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