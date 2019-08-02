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Блюз на озере, фрисби и «Хава нагила». Куда сходить в выходные

03.08.2019 11:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ну вот, наконец, и долгожданные выходные. Еще не планировали, чем себя занять? Мы подыскали для вас несколько вариантов.

Блюз на озере


Центр экологического отдыха и рыбалки Bellagio приглашает всех приятно провести время на берегу озера. Живая музыка прямо на пляже сделает этот вечер незабываемым. Как добраться до места, ищите здесь.

Где: Центр экологического отдыха и рыбалки Bellagio

Когда: 3 августа в 20.00

Почем: 10 р.

Игра в алтимат


Второй этап пляжной лиги по алтимату ждет гомельчан. Организаторы принимают заявки как от команд, так и от индивидуальных игроков. Алтимат — это командная игра с летающим диском фрисби.

Где: спортивная площадка пляжа Любенского озера, ул. Мележа

Когда: 4 августа, 11.00

Почем: регистрация

Праздник еврейских песен и танцев


Еврейская и белорусская культура всегда шли рука об руку, обогащая друг друга. К сожалению, эта тема сегодня мало популяризуется и исследуется. Организаторы вечера мечтают, что в наших городах и деревнях снова зазвучат песни на идише и появятся еврейские танцы. Услышать гомельский музыкальный ансамбль под руководством Семена Клейнера и увидеть хореографию от борисовчанки Наты Головой приглашают всех желающих.

Где: площадка у филиала Ветковского музея в Гомеле

Когда: 4 августа в 18.00

Почем: бесплатно

 
Теги: Гомель
 
 
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