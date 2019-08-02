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Врачи рассказали о состоянии шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа в Витебске
03.08.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа, сообщает телеканал
Ребенок находится в реанимации: у него тяжелые повреждения внутренних органов и закрытая черепно-мозговая травма. По прогнозам врачей, ближайший месяц мальчик проведет в больнице.
Напомним, днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина
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Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа.
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