Врачи рассказали о состоянии шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа в Витебске

Источник материала: Tut.by

Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа, сообщает телеканал ОНТ . ЧП случилось 31 июля, вчера врачи рассказали о состоянии ребенка.

Ребенок находится в реанимации: у него тяжелые повреждения внутренних органов и закрытая черепно-мозговая травма. По прогнозам врачей, ближайший месяц мальчик проведет в больнице.

Напомним, днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина выпал мальчик . Ребенок был в квартире один: незадолго до случившегося его родственники отлучились. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.