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Врачи рассказали о состоянии шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа в Витебске

03.08.2019 11:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа, сообщает телеканал ОНТ. ЧП случилось 31 июля, вчера врачи рассказали о состоянии ребенка.

Ребенок находится в реанимации: у него тяжелые повреждения внутренних органов и закрытая черепно-мозговая травма. По прогнозам врачей, ближайший месяц мальчик проведет в больнице.

Напомним, днем 31 июля из окна на пятом этаже дома на улице Гагарина выпал мальчик. Ребенок был в квартире один: незадолго до случившегося его родственники отлучились. Следователи устанавливают обстоятельства ЧП.

 
 
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Витебские врачи несколько часов боролись за жизнь шестилетнего мальчика, который выпал из окна пятого этажа.
 
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