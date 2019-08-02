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В Брагине обновлен рекорд холода 26-летней давности
03.08.2019 13:02 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый температурный антирекорд зафиксирован в Беларуси в ночь на 3 августа. В самом южном городе страны, где ведутся метеонаблюдения, — Брагине — воздух охладился до +7,7 градуса, что на 0,2 градуса ниже абсолютного минимума, отмеченного в этом районном центре Гомельской области 3 августа 1993 года.
Самой холодной минувшая ночь была в Василевичах — 6,6 градуса выше нуля. Здесь повторен рекорд 1969 года.
Абсолютный антирекорд ночи составляет +4,7 (3 августа 1964 года в Лиде).
По прогнозу синоптиков, в ближайшие ночи температура местами может упасть до +5.
Ранее Белгидромет отмечал, что середина нынешнего лета оказалась
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Самой холодной минувшая ночь была в Василевичах - 6,6 градуса выше нуля. Здесь повторен рекорд 1969 года.
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