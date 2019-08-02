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Где запрещено купание в эти выходные

03.08.2019 13:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За неделю с 27 июля по 2 августа специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 364 зон рекреации, нарушения установлены на 42 из них. За прошедшую неделю проведены лабораторные исследования 867 проб воды, 50 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам. Поэтому специалисты рекомендуют ограничить и запретить купание в некоторых местах отдыха. Об этом сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Купание детей ограничено на 12 зонах рекреации.

Бретская область:

  • пляж «Восток» р. Мухавец, г. Брест;
  • пляж «Центральный» правый берег р. Мухавец, г. Брест;
  • пляж «Центральный» левый берег р. Мухавец, г. Брест;
  • зона отдыха «Красный двор» г. Брест;

Гомельская область:

  • пляж «Волотовской» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Новобелицкий» Новобелицкого района, г. Гомель;
  • пляж «Западный» Советского района, г. Гомель;
  • пляж на р. Березина аг. Чирковичи, Светлогорский район;
  • городской пляж № 1, г. Петриков;
  • городской пляж № 2, г. Петриков;

Могилевская область:

  • городской пляж № 1 г. Бобруйск;
  • озеро Селище г. Кировск;

Для детей и взрослых ограничено купание в 26 зонах рекреации.

Бретская область:

  • озеро Круглое, 200 м севернее д. Викоровичи, Столинский район;
  • р. Льва, д. Кошара, Столинский район;

Гомельская область:

  • пляж «Каскад – 1» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Каскад – 2» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Прудковский» Центрального района, г. Гомель;
  • пляж «Роповский» Советского района, г. Гомель;
  • пляж на р. Днепр «Приднепровский», г. Жлобин;
  • пляж н.п. Александровка, Жлобинский район;
  • городской пляж г. Калинковичи;
  • городской пляж на р. Березина, г. Светлогорск;
  • пляж на р. Березина г.п. Паричи, Светлогорский район;
  • пляж на берегу Светлогорского водохранилища, Светлогорский район;

Гродненская область:

  • зона отдыха «Центральный пляж» г. Гродно;
  • зона отдыха «Лесопарковая территория «урочище Пышки» с пляжем (тропа здоровья)» г. Гродно;

Могилевская область:

  • пляж на р. Днепр, г. Могилев;
  • пляж на Гребеневском водохранилище, г. Могилев;
  • Печерское водохранилище, г. Могилев;
  • зона рекреации пруд д. Вильчицы, Могилевский район;
  • городской пляж № 2 6-го микрорайона, г. Бобруйск;
  • пляж на р. Березина ДУП «Санаторий им. В.И.Ленина», г. Бобруйск;
  • городской пляж на р. Днепр, г. Шклов;
  • место отдыха у водоема Слободской, г.п. Белыничи;
  • место отдыха «Пески», р. Друть, г.п. Белыничи;
  • место отдыха «Нежково», р. Вабич, д. Б.Нежков, Белыничский район;
  • место отдыха «Пруд Дачный», д. Неропля, Белыничский район;
  • зона отдыха «Боровец», Костюковичский район;

В семи зонах рекреации купание запрещено.

Брестская область:

  • пляж на р. Копанец в заливе «Ольховка» КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;
  • пляж на р. Горынь КУМПП «Столинское ЖКХ», Столинский район;

Гродненская область:

  • озеро «Юбилейное» г. Гродно;
  • озеро Кань-Белое а.г. Озеры, Гродненский район;
  • пруд по пр-ту Независимости, г. Слоним;
  • пруд по ул. Багратиона Слонимского ГУП ЖКХ, г. Слоним;

Минская область:

  • место массового купания «Озеро Материнское», Пуховичский район.
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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За неделю с 27 июля по 2 августа специалисты санитарно-эпидемиологической службы обследовали 364 зон рекреации, нарушения установлены на 42 из них.
 
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