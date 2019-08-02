Берцы вместо каблуков: как девушка стала лучшей в десанте

Источник материала: Полымя

Старший сержант десантница Наталья Онищук может за сорок минут сложить парашют и за двадцать минут собраться на работу. Она первая в Беларуси десантница, получившая нагрудной знак «Доблесть и мастерство».





В обычный день шагомер на руке Натальи Онищук отсчитывает примерно пятнадцать тысяч шагов. В дни соревнований «Доблесть и мастерство» она могла удивить, пожалуй, даже этот гаджет. На марш-броске ей пришлось пробежать больше тридцати километров. Ради спокойствия «зожников» мы не будем переводить это в шаги.

Читая о полосе препятствий и марш-броске, которые пришлось преодолеть Наталье ради нагрудного знака «Доблесть и мастерство», представляешь несгибаемую Сару Конор.

А Наталья оказывается обычной девушкой, которая во время выездов на сборы скучает по сыну, в выходные любит надеть каблуки и очень ждет отпуска, во время которого сможет просто пожить в палатке у озера в деревне, а не на полигоне.

Став единственной девушкой в Беларуси, сумевшей получить знак «Доблесть и мастерство», старший сержант признает: эти испытания для женщин — чересчур.

«Сказать, что все просто далось, не могу. На протяжении всего пути я спрашивала себя — зачем тебе это? Что ты хочешь доказать?» — признается Наталья в беседе с корреспондентом Sputnik Еленой Васильевой.

О службе в мужском коллективе и о том, зачем же все-таки нужны были изматывающие соревнования, десантница рассказала Sputnik.

Наталья признает, первое время осваиваться в мужском коллективе было непросто — было некомфортно от количества внимания.

Ресницы десантнику не помеха

Стать обладателем знака «Доблесть и мастерство» для десантника — это примерно то же самое, что получить краповый берет для сотрудника внутренних войск.

А по сложности — как пробежать тридцать километров, затем переплыть через реку, пройти полосу препятствий, стрелять из винтовки и гранатомета, чтобы сойтись, наконец, в рукопашной с профессиональными спортсменами. А впрочем, почему «как»? Так все и было на полигоне под Витебском, где Наталья сражалась за нагрудный знак наравне с сослуживцами-мужчинами из всей Беларуси.

Наталья сражалась за нагрудный знак наравне с сослуживцами-мужчинами из всей Беларуси. Закончив с полосой препятствий и раздав интервью журналистам, десантница прочла комментарии в интернете.

«Некоторые комментаторы говорили: да как она могла проходить полосу препятствий, если у нее даже ресницы нарощенные? Ресницы мне не мешают, ума они не прибавляют и не отнимают», — отвечает Наталья неравнодушным, не отвлекаясь от складывания парашюта — завтра у нее прыжок. Норматив — четыре прыжка в год.

«Ресницы мне не мешают, ума они не прибавляют, но и не отнимают», — отвечает Наталья критикам.

Первый Наталья совершила, придя на службу в брестскую 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду. Здесь она служит уже семь лет.

«Так получилось. Я с детства мечтала работать в мужской профессии. Хотела в МЧС поступать — не получилось. Тогда окончила колледж связи. Так судьба сложилась, что попала сюда на службу», — рассказывает девушка.

Признает: первое время осваиваться в мужском коллективе было непросто. «Предвзятого отношения не было, просто бывало некомфортно от количества внимания, которое на тебя обращают», — рассказывает Наталья, к которой коллеги, увлеченные сбором собственных парашютов, разложенных по плацу, обращаются просто — Натали.

Но теперь и сама она освоилась, и отношение изменилось. И если сложить парашют девушка может за сорок минут, как и требует норматив, то собирается на работу еще быстрее — иногда хватает двадцати минут. Берцы — не самая элегантная обувь для девушки, но в десанте другая невозможна.

В семье Наталью не просто не отговаривали от армии, а оказались очень довольны ее выбором. Дедушка прошел войну. Отец тоже военнослужащий, старший прапорщик.

«Отец был рад, гордился, узнав, что я устраиваюсь в 38-ю бригаду. Я думаю, сейчас он тоже мной гордился бы».

«Наконец-то мама вернулась»

Серьезным спортом до армии она не занималась, разве что легкой атлетикой — «для себя». В армии физических нагрузок хватает. Есть и плюсы — никаких трат на абонементы в фитнес-клубы, тренажерный зал есть в части.

«А как она читает стихи!» — нахваливает Наталью замполит бригады. Но на «Доблесть и мастерство» было не до стихов. Девушка признает — когда прочла положение и узнала, что требуется для участия, очень сомневалась, стоит ли браться за дело. Сомневалась даже тогда, когда уже бежала марш-бросок.

«Я все же считаю, что это не для девушек», — говорит обладательница нагрудного знака, а вот молодым людям советует свои силы попробовать, причем не только в соревнованиях, но в службе в армии в целом. Наталья утверждает, что отчетливо видит перемены, которые происходят в ребятах за время службы в армии.

Ее собственному сыну Дмитрию еще только пять лет. Наталья надеется, что сумеет вырастить его мужественным.

Дима тяжело переносит разлуку с мамой

Дима хоть и знает, что мама военнослужащая, пока не совсем понимает, чем она занимается. Зато четко усвоил: если мама уехала на полигон, ее не будет пару недель. Для Натальи это самое сложное в службе — разлука с ребенком.

«Что сказал сын, когда я получила награду? Он просто обрадовался, что мама приехала. Больше всего гложет, что когда я уезжаю, он остается без мамы. И я очень скучаю» , — признается Наталья.

Просто побыть с ребенком, с друзьями, выехать на несколько дней в лес и пожить в палатке на природе — ради этого она ждет отпуск: «Я выросла в деревне и для меня лучшим отдыхом была бы поездка к озеру с самыми дорогими и близкими людьми».

Плавать Наталья тоже училась на озере в деревне, бассейна там не было. Парашют Наталья укладывает за 40 минут, самое сложное — упаковать стропы. «Как научилась, так и плаваю», — смеется она.

Плыть ей пришлось и во время соревнований, только с автоматом за плечами. Помогала и поддержка сослуживцев, сложно было не только физически, но и морально.

«Главное в определенные моменты, когда хочется остановиться, вставать и идти. Суть не в том, чтобы уложиться во время, а в том, чтобы дойти. Это трудно не только физически, но и психологически. И то, что я смогла это преодолеть, останется со мной на всю жизнь. Это делает сильнее», — убеждена десантница. Пока мама-десантница носит своего будущего защитника на руках.

«В фонтанах не купаюсь, туфельки не теряю»

«В фонтаны не ныряем, бутылки не бьем», — смеется Наталья, рассказывая о том, как празднуют в бригаде день ВДВ. Построение, концерт, потом можно отметить в роте — никаких фонтанов, честное слово.

Любимая часть работы собеседницы — огневая подготовка. А еще ей нравится, когда люди, встретив ее в гражданской одежды, удивляются — мол, неужели правда десантница?

Во время построений по понедельникам настроение ей поднимает торжественный марш: «Меня это очень заряжает».

В брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде Наталья служит уже семь лет.

Какой была жизнь на гражданке, она помнит уже плохо. Но до сих пор иногда не хватает возможности походить без формы. Притом что на службе она предпочитает повседневной и парадной форме одежды, которая предполагает каблуки, боевую — она удобнее. А вот в выходные можно переобуться во что-от более женственное.

Кстати, о каблуках. В прошлом году Наталья участвовала в параде ко Дню независимости в Минске в составе первой женской коробки. И честно признается — туфельку не теряла.