Почему зубы нужно чистить пастой со фтором и как вовремя заподозрить рак по рту

Источник материала: Tut.by

У 98−99% белорусов есть кариес. Как правильно ухаживать за зубами, стоит ли ставить виниры и чем стоматология за счет госбюджета отличается от платной?





«Пациенты с запущенными случаями рака по три-четыре года вообще не появлялись у стоматолога»

У 98−98% белорусов есть кариес. При этом у около 94% белорусов в возрасте 34−44 лет — болезни периодонта. В 20% случаев — это тяжелые формы заболеваний, когда нужно удалять зубы.

Сегодня в Беларуси уже используют стволовые клетки для лечения опускания десны. Их выращивают из жира пациентов. Среди новейших технологий также есть 3D- протезирование. На специальном аппарате виртуально моделируют какую-то ортопедическую конструкцию и с помощью специального станка ее вырезают. Врачу остается ее только подогнать и зафиксировать в полости рта.

Также сегодня совместно c БНТУ стоматологи разработали специальное устройство для лечения пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ — остановки дыхания во сне от десяти секунд до двух минут, во время которых человек может умереть.



Сергей Рубникович, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор

— Это отечественный 3D-винт, который позволяет наиболее правильно спозиционировать положение нижней челюсти у пациента во время сна, — рассказывает Сергей Рубникович, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор.

В Беларуси растет количество случаев рака челюстно-лицевой области, головы и шеи. В структуре онкологических заболеваний их 5−10%. Медики отмечают, что на развитие такого рака вляет курение, алкоголь, отсутствие ухода за полостью рта.

— Рак может возникнуть везде. Сегодня весь организм человека подвержен онкозаболеваниям. Что касается стоматологии, то это челюстно-лицевая область. Это и рак кожи в области лица, полости рта, на небных дужках, языке, — говорит Андрей Матвеев, главврач Республиканской клинической стоматологической поликлиники.



Андрей Матвеев, главврач Республиканской клинической стоматологической поликлиники

Заподозрить рак во время осмотра может стоматолог. В том числе и поэтому к таким специалистам нужно ходить не реже двух раз в год.

— К сожалению, пациенты с запущенными случаями рака челюстно-лицевой области по три-четыре года вообще не появлялись у стоматолога. Кроме рака III-IV стадии у них во рту практически ничего нет: все зубы разрушены. Отношение пациента к своему здоровью желает оставлять лучшего, — говорит Андрей Матвеев.





Для онкобольных часто нужно создавать часть челюсти, чтобы человек мог не стесняясь выходить на улицу.

— В челюстно-лицевой области, когда отсутствует часть или вся челюсть, восстановить ее обычными классическими металлическими пластинами можно, но эстетическая и функциональная реабилитация этих пациентов не совсем качественная, — отмечает Сергей Рубникович.

Стоит ли ставить виниры и чем особенна стоматология за счет госбюджета?

В прошлом году иностранцы потратили в государственных клиниках Беларуси на стоматологические услуги около 1,3 млн долларов. При этом сами белорусы оплатили стоматологических услуг на 74 млн рублей.

— Если речь идет об эстетике и материалах четвертого или пятого поколения, то государство не может выделять на них средства. Если пациент хочет сделать эстетическую реставрацию, то он идет на платное протезирование. За счет бюджета пациент получает необходимое лечение. Корневые каналы пломбируются гуттаперчей и при бюджетном лечении, и при платном. Протокол лечения одинаков, а материалы, которые применяются, несколько отличаются, — говорит Андрей Матвеев.

По его словам, даже если человек лечит или вырывает зубы за счет госбюджета, ему должны сделать обезболивание.

В Республиканской клинической стоматологической поликлинике в Минске есть кабинет, где по острой боли бесплатно принимают всех нуждающихся. Он работает с 8.00 утра до 20.30 вечера.



Республиканская клиническая стоматологическая поликлиника в Минске

Сегодня многие платно устанавливают на зубы виниры. Это фарфоровые или композитные пластинки, которые заменяют внешний слой зуба. Например, если в зубе есть скол, то можно установить винир. Однако, медики говорят, что эти пластинки не всегда функциональные и при неправильном прикусе могут быстро сколоться.

— На каждый вид протезирования есть свои показания и противопоказания. Если стоматолог берется за пациента и делает ему винир, то берет на себя ответственность в том числе. При изготовлении виниров ткань сошлифовывается, и она, к сожалению, не восстанавливается. Но сегодня технологии изменились, и если раньше толщина винира была 1,5 мм и такую толщину ткани зуба нужно было снимать, то сейчас виниры по 0,3−0,4 мм, — рассказывает Андрей Матвеев.





Как чистить зубы и зачем есть фторированную соль?

Чистить зубы нужно два раза в день, используя пасту со фтором. Это очень актуальный момент для белорусов, потому что в нашей воде низкая концентрация этого химического элемента. При этом нужно использовать и зубную нить, и ершики. Раз в полгода пасту нужно менять, потому что организм к пасте привыкает. Чистить зубы нужно не менее двух-трех минут.

— Мы проводили пилотные проекты и выяснили, что контролируемая чистка зубов у детей шестилетнего возраста приводит к снижению кариеса на 30%. Ничего не надо, кроме того, чтобы научить детей чистить зубы! И в 12−14 летнем возрасте у них не будет кариеса, — говорит Андрей Матвеев.





По его словам, очень эффективна для здоровья зубов фторированная соль.

— В Швейцарии фторируют молоко. Это достаточно дорогая процедура, но фторирование соли намного дешевле. Наши люди йодированную соль знают из-за событий более чем 20-летней давности, а вот ко фтору относятся неоднозначно. Однако применение препаратов фтора на коммунальном организованном уровне приносит только положительный результат, — говорит Андрей Матвеев.

При этом стоматологи уверены, что обычная зубная щетка лучше электрической.

— Электрическая щетка не заменит качественный уход классической щеткой, — говорит Сергей Рубникович. — В электрической зубной щетке рабочая часть не такая, как у классической. Классика есть классика.