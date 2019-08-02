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В милицию сообщили о минировании ж/д вокзала в Минске и двух самолетов
03.08.2019 18:42 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня вечером в Могилевское отделение БелЖД поступило сообщение о минировании ж/д воказала в Минске. Кроме того, в анонимном письме сообщалось о двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград. Об этом
«Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград, которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта Минск-2, — сказано в сообщении.
Сейчас из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.
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Сегодня вечером в Могилевское отделение БелЖД поступило сообщение о минировании ж/д воказала в Минске. Кроме того, в анонимном письме сообщалось о двух взрывных...
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