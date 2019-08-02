В милицию сообщили о минировании ж/д вокзала в Минске и двух самолетов

Источник материала: Tut.by

Сегодня вечером в Могилевское отделение БелЖД поступило сообщение о минировании ж/д воказала в Минске. Кроме того, в анонимном письме сообщалось о двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград. Об этом сообщила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

«Сегодня в 17.29 в Могилевское отделение БелЖД по электронной почте поступило сообщение о якобы заложенном взрывном устройстве в здании железнодорожного вокзала в Минске и двух взрывных устройствах в самолетах рейсов Минск — Киев и Минск — Калининград, которые должны были вылетать сегодня вечером из аэропорта Минск-2, — сказано в сообщении.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси

Сейчас из здания ж/д вокзала эвакуируются посетители. Также проверяются самолеты указанных рейсов.



Фото: пресс-служба МВД Беларуси